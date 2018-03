La moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), avanza. Hoy el Pleno del Congreso debatirá si admite o no la solicitud para destituir al presidente por causal de “incapacidad moral permanente”, para lo cual necesita el 40% del número de legisladores hábiles como mínimo, es decir, 52 votos de no haber licencias ni ausencias.

A priori, no habría problemas en que la vacancia sea admitida, ya que varias bancadas parlamentarias adelantaron que votarán a favor.

Es el caso de Fuerza Popular (FP), la agrupación con más congresistas. El vocero, Daniel Salaverry, sostuvo que “nosotros tenemos ya un acuerdo previo de la semana pasada para permitir que se presente y se admita a trámite esta moción de vacancia”.

Nuevo Perú, por su parte, también apoyará este procedimiento. La congresista Marisa Glave sostuvo que su grupo congresal está “comprometido” con ello, pues sus miembros firmaron la moción. “Yo estoy convencida de que sí hay que vacar al señor Kuczynski, pero escucharemos lo que tenga que decir”, señaló.

El Frente Amplio también. El legislador Hernando Cevallos confirmó a Perú21 que votarán por la admisión y cree que “en esta etapa no habrá problemas para llegar a los votos”.

Incluso Alianza para el Progreso (APP), cuyos integrantes tienen opiniones distintas sobre vacar al mandatario Kuczynski, votará en bloque a favor de la admisión, según informó Eloy Narváez a través de una nota de prensa.

Acción Popular haría lo mismo. “Sí vamos a votar por la admisión”, indicó Víctor Andrés García Belaunde, aunque recalcó que decidirán su voto por la vacancia luego de la presentación de PPK este viernes, en la comisión Lava Jato. En el mismo tono se expresó Edmundo del Águila en conversación con este diario.

ESPERA QUE NO PROSPERE



Por su parte, la segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Aráoz, dijo que espera que la vacancia no prospere, ya que se basa en los mismos argumentos del pedido rechazado el 21 de diciembre del año pasado.

“Esperamos que esto no prospere porque creemos que esta vacancia no tiene fundamento”, declaró.

Aráoz invocó a que “tomemos en cuenta que nuestro país requiere que los políticos salgamos de este debate meramente político y bajemos al trabajo para el cual fuimos elegidos, que es trabajar para el pueblo”.

“Esta moción es ilegítima y hasta inconstitucional. No creo que es un enfoque democrático y está impulsada por una mayoría congresal que no está usando adecuadamente el poder que le fue concedido por la ciudadanía”, finalizó.

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, calificó la moción de vacancia contra PPK como una “arbitrariedad”.

TENGA EN CUENTA



- El congresista no agrupado Roberto Vieira, ex integrante de PpK, indicó que votará a favor de la admisión de la vacancia.



- La correlación de fuerzas en el Congreso: Fuerza Popular (59), PPK (15), Frente Amplio (10), Nuevo Perú (10), APP (8), Acción Popular (5), Apra (5), no agrupados (17).



- De ser admitida la vacancia, la sesión plenaria para el debate no puede darse antes del tercer día siguiente ni después del décimo. Sería entre el 21 y 29 de marzo.