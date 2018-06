Pleno del Congreso aprobó por mayoría la Ley Mordaza

Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, se aprobó por insistencia el proyecto de Ley Mordaza que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.

[LO ÚLTIMO] Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, #Pleno aprueba insistencia de la autógrafa de Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano. pic.twitter.com/Z4PRBqOcWO — Congreso del Perú (@congresoperu) 14 de junio de 2018

Tras más de tres horas de debate, se aprobó la insistencia. Sin embargo congresistas como Alberto de Belaunde y Guido Lombardi argumentaron su postura en contra .

"Ya hemos vivido distintas formas de control de los medios de comunicación (persecuciones, expropiaciones, chantajes, etc), esta ley no busca proteger el dinero del Estado, busca sentar las bases de un controlismo que no podemos permitir", dijo Guido Lombardi.

Se intenta controlar y amedrentar a quienes tienen el derecho constitucional de informar y de ser informado. #LeyMulder pic.twitter.com/P95D3vFiuq — Guido Lombardi (@GuidoLombardiE) 14 de junio de 2018

Alberto de Belaunde también afirmó que la prohibición es enteramente desproporcional y mella directamente a la libertad de expresión.

"El proyecto de ley de control de medios es inconstitucional: prohibición es desproporcional, afecta libertad de expresión al asignar arbitrariamente publicidad oficial, afecta derecho de la ciudadanía a estar informado, y afecta deber del Estado de rendir cuentas", manifestó De Belaunde.

Aprobaron la inconstitucional ley de medio.



(Hay congresistas que deberían sincerarse y pedir que sus escaños los pongan al otro lado del hemiciclo). pic.twitter.com/iBibUJ3keI — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 14 de junio de 2018

Dos días después de la aprobación en la Comisión de Transportes de la insistencia de la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dejó constancia de su desacuerdo con la norma.

En un comunicado, el gobierno adelantó que tomarán las medidas que sean necesarias para "interponer las acciones que sean necesarias para impedir que se vulnere una de nuestras principales funciones".

Estamos en desacuerdo con la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios, porque impide al Ejecutivo cumplir su función constitucional de comunicar sus acciones, y afecta el derecho de los ciudadanos a la información. No a la Ley Mordaza. https://t.co/iHXaQSFF7j — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 13 de junio de 2018

Los accesitarios Neyra Olaychea, Ramos Rosales y Campos Ramírez que asumieron esta mañana su cargo como congresistas, en reemplazo de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, votaron a favor en línea con Fuerza Popoular.