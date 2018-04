Pleno aprueba establecer una moratoria para la creación de nuevas universidades

Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó establecer una moratoria de dos años para la creación y autorización del funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas.

La norma quedó expedita para su promulgación por parte del Ejecutivo luego de que se llevaran a cabo las dos votaciones de rigor.

Finalmente, la disposición fue aprobada por 110 legisladores, no hubo votos en contra y solo dos abstenciones.

Votación Pleno (Patty Quispe)

CONTRABANDO

Previamente , la representación parlamentaria desestimó una disposición complementaria planteada por la presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, que daba luz verde a las universidades públicas y privadas que ya cuentan con licencia institucional otorgada por la Sunedu a solicitar el licenciamiento de nuevas filiales.

Esta propuesta fue objeto de duras críticas de congresistas de distintas tiendas.

Jorge del Castillo ( Apra) aseguró que la aprobación de dicho planteamiento constituiría un "papelón" y un "contrabando". "Estamos en un despeñadero de desprestigio institucional, no echemos más leña al fuego aprobando una ley que es contradictoria; no es correcto; no es ético ", manifestó.

Javier Velásquez, por su parte, advirtió que esa disposición no había sido consultada a los miembros de la Comisión de Educación por lo que solicitó un receso para afinar el tema.

Tras un prolongado debate, sin embargo, se acordó votar el artículo único de la ley y la disposición complementaria por separado quedando esta última desestimada.