Plantean que Yonhy Lescano dé un paso al costado en Ética

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, invocó al parlamentario acciopopulista Yonhy Lescano a dar un paso al costado en la Comisión de Ética y dejar que otro miembro de su bloque lo reemplace en tanto duren las investigaciones tras la denuncia de acoso sexual a una periodista.

“Teniendo una denuncia tan grave, lo más conveniente es que dé un paso al costado en la Comisión de Ética”, dijo en declaraciones a la prensa.

Sobre el respaldo a Lescano por parte de la bancada de Acción Popular, sostuvo que dicha agrupación debiera entender que esa acusación no solo les afecta a ellos, sino a todo el Congreso.

Similar temperamento manifestó la presidenta del mencionado grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), quien le sugirió a su colega abstenerse de participar como integrante de dicho grupo de trabajo mientras duren las pesquisas en su contra.

“Mi opinión objetiva es que mientras exista un proceso de investigación, creo que debe abstenerse de participar en la comisión, no debería participar en las sesiones”, señaló.

Explicó que el grupo de trabajo no tiene competencia para remover a Lescano como integrante de esa comisión. “Si pudiéramos hacerlo, lo hubiéramos hecho”, añadió.

EN EVALUACIÓN

De otro lado, ayer se conoció un documento elaborado por el bloque aprista y dirigido a Janet Sánchez, en el que pide el retiro de Lescano.

Según el escrito, que aún no tiene el respaldo de otras agrupaciones, si el legislador de Acción Popular participa en la referida comisión, sería “avalar el acoso” y “sumarse a la complicidad” que muestra el bloque de Acción Popular frente a la denuncia.

Lescano, por su parte, reiteró que continuará integrando ese grupo. “¿Con qué autoridad moral me piden que me retire los que me acusan?”, preguntó incómodo.

El parlamentario indicó que le quieren hacer un linchamiento político y cuestionó que en el Pleno Mujer se haya pedido que se retiren los legisladores denunciados por acoso sexual.

Datos

El pasado martes 5 de marzo, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad iniciar investigación al congresista Yonhy Lescano.



El legislador por Acción Popular fue denunciado por presunto acoso sexual contra una periodista, a través de mensajes de WhatsApp.



El tema será visto por dicho grupo de trabajo en la sesión programada para el próximo 14 de marzo.



La periodista denunciante no acudirá a la Comisión de Ética, indicó su abogada Brenda Álvarez. Dijo que ya declaró ante la Fiscalía.