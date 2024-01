Los sentenciados que no hayan cumplido con el pago de la reparación civil que se les impuso continuarán inscritos en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial y, en consecuencia, no podrán anular sus antecedentes penales. Además, no tendrán acceso a ningún tipo de crédito bancario o financiero.

La precisión la hizo el juez superior penal Omar Ahomed Chávez, titular de la 4ta Sala Penal de Apelaciones de Lima, quien explicó que lo que se busca con esta medida es que el condenado repare el daño causado a la víctima al margen de que haya cumplido con la sentencia impuesta.

“No es que el Estado no quiera que se reinserte (a la sociedad), pero no puede reinsertarse totalmente sin que antes repare los daños causados a la víctima, y la única manera es que cumpla con el pago total de la reparación civil impuesta. (…) La justicia penal considera que la víctima es una persona importante que merece igual tutela que el procesado”, explicó el magistrado.

Añadió que si bien una deuda por sentencia prescribe a los 10 años, el Código Civil señala que esta acción para el cobro de la deuda puede mantenerse vigente cuando haya cualquier acto de requerimiento. “Si en estos diez años transcurridos se presenta un requerimiento judicial de pago se borra todo plazo transcurrido y con eso la deuda se mantiene vigente”, señaló.

Al respecto, cabe recordar que Antauro Humala —quien fuera sentenciado a 19 años de prisión por el ‘Andahuaylazo’ que en 2005 provocó la muerte de cuatro policías de la comisaría de Apurímac— pretendería postular a la Presidencia de la República con su partido político. No obstante, se ha informado que él no ha cumplido con el pago del total de la reparación civil a los deudos de los efectivos policiales que ascendería a S/1′283.000.

