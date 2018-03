PJ ordena congelar cuentas de Alejandro Toledo  

No podrá disponer del dinero ni esconderlo de las autoridades. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias, por un valor cercano a US$ 1 millón, pertenecientes al ex presidente Alejandro Toledo en el Perú, señaló una nota de prensa del Poder Judicial. Horas después, el PJ aclaró la cifra, la cual era mucho menor de lo precisado.

Las cuentas congeladas son en moneda nacional ascendentes a S/ 147, 653.67 (Banco de Crédito) y S/ 2,399.87 (Banco de la Nación). También figuran las cuentas en moneda extranjera correspondientes a los bancos Scotiabank, por US$ 809.58 y Banco de Crédito del Perú, por US$ 120.37, indica el comunicado de rectificación.



El juez Santos Roger Benites Burgos declaró fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos del ex mandatario dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)



La medida fue solicitada por la UIF para evitar que las cuentas del ex presidente sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales que investigan los presuntos actos de corrupción en el caso de la licitación de la Carretera Interoceánica.