PJ exhorta a la calma ante anuncio de protestas

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, exhortó a la calma ante anuncio de protestas de los transportistas, entre los días 13, 14 y 15, en la semana del foro económico de Asia Pacífico (APEC).

"Más que un pronunciamiento, invocamos a la calma, porque vienen los gobernantes de las principales economías; esto no significa que cuando hablo de la calma es que esté todo bien; significa que no podemos dar una imagen de un país violentista frente a estas personas. Imagínense, que ese día, (haya) violencia, enfrentamientos; creo que eso no debería suceder, y si hubiera algún tipo de reclamos debería ser pacífico, definitivamente", señaló Arévalo en rueda de prensa.

En otro momento, Arévalo dijo que está en contra de cualquier acto de violencia.

Para el titular del PJ, sin embargo, la protesta es un legítimo derecho, y demuestra de que hay peruanos que están "molestos por el tema de la inseguridad".

GREMIO DE AGRPEXPORTADORES PIDEN CALMA

De otro lado, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) exhortó a los grupos de transportistas que se movilizarán entre el 13 y 15 de este mes, para que sus jornadas de protesta sean “pacíficas” y libre de motivaciones ideológicas y políticas.

“Hacemos un llamado para que estas marchas sean pacíficas y se enmarquen en el respeto y la seguridad de las personas, en el derecho al libre tránsito, respetando la propiedad pública y privada; dejando de lado motivaciones políticas e ideológicas, sin afectar el normal desenvolvimiento del Foro APEC y la imagen de nuestro país como anfitrión de dicho encuentro internacional”, señala una parte del comunicado de la AGAP.

Por su parte, el presidente de Transportes Unidos, Édgar Vitor, dijo a Perú21 que su gremio, así como Asotrani y la Asociación Nacional de Transportistas, confirman que el paro convocado para los días 13, 14 y 15 se realizará “de todas maneras”.

De otro lado, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), la Fenatep y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) —en la que Nuevo Perú de Verónika Mendoza es parte— insisten con subirse al coche de las movilizaciones para politizarlas.

La CNUL, desde sus redes sociales, ha convocado a la ciudadanía para que se unan a las protestas a través de 43 grupos de WhatsApp que han organizado por distritos en la capital.

SABÍA QUE

-Un grupo de transportistas, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (Ugtranm), no participará en la protesta.

