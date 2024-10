PJ excluye del caso Odebrecht a chofer de expresidente Kuczynski

El Poder Judicial archivó el caso de lavado de activos en organización criminal contra José Luis Bernaola, chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el recurso de la defensa del procesado por el caso Odebrecht.

Julio Midolo, abogado de Bernaola, detalló que el magistrado decidió declarar fundada la solicitud de sobreseimiento presentada y excluyó a su patrocinado del proceso que se encontraba en control de acusación.

"Lo que ha señalado [el juez] es que la Fiscalía no tenía argumentos suficientes para solicitar una pena de 11 años y seis meses contra el señor Bernaola y, como consecuencia de esto, el señor Bernaola ya no tiene que pasar a un juicio oral para que se resuelva si es o no es responsable", dijo en RPP.

El Ministerio Público acusó a Bernaola por haber recibido transferencias de Kuczynski, su empleador. Sin embargo, el acusado aseguró en reiteradas oportunidades que ese dinero era destinado para los gastos domésticos de las casas del exmandatario. En ese sentido, Midolo aseguró que la Fiscalía utilizó a su patrocinado "para construir ese argumento absurdo de organización criminal".

"El daño que se le ha hecho a una persona que es totalmente inocente y ha sido instrumentalizada por la Fiscalía para construir ese argumento absurdo de organización criminal, que estaría integrada por el señor Kuczynski, su secretaria [Gloria Kisic] y su chofer", afirmó.

El letrado no descartó que solicite una reparación civil a favor de Bernaola, quien, dijo, sufrió problemas familiares a raíz del proceso en su contra.

"Yo creo que definitivamente sí [se debe pedir reparación civil], se le ha perjudicado al señor y hay un perjuicio económico, moral, personal y familiar, que en su oportunidad debe ser resarcido por el Estado" indicó.

