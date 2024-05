El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía para que se dicte impedimento y salida del país contra la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó el pasado 24 de abril al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se dicte impedimento de salida del país contra Benavides por 36 meses alegando un supuesto “peligro procesal” por su probable pertenencia de la referida fiscal en una organización criminal.

La petición se formuló luego de que un equipo de fiscales anticorrupción detuviera a siete personas e interviniera 21 inmuebles en Lima en el marco de la investigación sobre la existencia de una presunta red de corrupción liderada por Benavides desde el Ministerio Público.

En su resolución, el juez Juan Carlos Checkley señala que son insuficientes los elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal y advierte una “conducta procesal adecuada por parte de la investigada y su defensa”.

Asimismo precisa que el Ministerio Público no ha justificado “por qué bajo las circunstancias propias del caso, de no dictarse el impedimento de salida solicitado no se podría continuar con las diligencias preliminares u otras fases del proceso parlamentario y penal”.

