Jorge Seminario es integrante del colectivo Piuranos por Piura que busca gestionar la atención de las autoridades para la región que hoy es golpeada profundamente por la naturaleza. Afirma que hasta hoy siguen esperando.





¿Existe un plan de evacuación?

No hemos incorporado el concepto de desastres en nuestras autoridades. Nos hemos esperanzado en el plan de evacuación de aguas pluviales de largo plazo. No se han enfocado en el mientras tanto, en desarrollar planes de emergencia inmediata. Lo que necesitamos son muchísimas motobombas, calculamos más de 20 millones de soles en ellas. Hoy el 60% (de la ciudad) está bajo agua. Pero no solo son las aguas sino la activación de quebradas y la incomunicación de pueblos alejados.









¿Algún ministro ha llegado a Piura?

Piura está bajo la responsabilidad de la ministra Pérez de Cuellar, que está armando una plataforma transversal con varias entidades, pero me parece que el rango de tiempo que prevén es muy corto, pretenden abarcar la emergencia por tres meses, pero lo fuerte viene en diciembre. No hay que esperar a tener la certeza de que vamos a tener un Fenómeno de El Niño Global, asumámoslo.





¿Qué se ha logrado hacer desde su llegada?

Lo único que han indicado es que se han hecho las transferencias de dinero a las municipalidades para que hagan su gestión y puedan realizar la compra de equipos y motobombas. El drama es que muchas de las municipalidades y sus alcaldes no están haciendo gestión, entonces nos sentimos abandonados.





¿Qué han hecho en cuanto al dengue?

Hay un brote de dengue, estamos en alerta roja, posiblemente ya tengamos leptospirosis por las aguas servidas y el agua de lluvia. Se ha destruido el sistema de agua potable, hay zonas que tienen días sin agua potable. Esta es una situación de guerra y amerita tomar acciones inmediatas, para eso se necesitan pantalones.