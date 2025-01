Pilar Rahola: “Trump tiene esa dualidad entre perversidad y oportunidad”

La analista catalana estuvo en Lima y habló fuerte y claro sobre los totalitarismos que nos amenazan.

Como exdiputada, ¿cómo analiza el discurso de Trump?

Cuando habla Trump, hago dos cosas: escucharlo y luego sacarle todo el ruido y el exceso histriónico que tiene el personaje. No todo lo que ha dicho me lo creo, no todo me interesa, no todo me gusta y no todo me asusta. Trump tiene esa dualidad interesante entre perversidad y oportunidad. Espero que la era Trump nos traiga el fin de la guerra de Ucrania, el segundo paquete de los Acuerdos de Abraham y que le pare un poco los pies a China. Es su segundo mandato y quiere entrar en la historia. Y nadie entra en la historia si no resuelve un conflicto armado.

¿Cuáles son los temas que le preocupan?

Los temas preocupantes. Que se haya ido de la lucha contra el cambio climático, su negacionismo en el tema de la pandemia y el desprecio a la OMS, y su extraña ambigüedad en el tema latinoamericano.

¿Quién lidera en Europa? Pedro Sánchez pretende ser un anti-Trump.

Es un oportunista, no tiene ninguna chance. Quien ocupa el vacío de liderazgo en Europa está siendo Georgia Meloni. Ha hecho una derivada interesante. Ha pasado de posiciones abiertamente fascistas a posiciones conservadoras. En cualquier caso, Europa está en definiciones. Navega entre mares de desconcierto. No está en ningún lugar en el mundo, perdió su capacidad de influir. Y le están creciendo los monstruos.

Y, sin embargo, el último bastión parece ser la Unión Europea. ¿Hay que protegerla a toda costa?

La Unión Europea es donde se crearon las democracias liberales tal y como las entendemos, pero al mismo tiempo es el siglo XX de dos ideologías totalitarias: el fascismo y el comunismo. Y creo que aún somos los restos de esas miserias. Hay que salvar Europa.

¿Y cuál es la postura de China en el tablero?

El gran frente de batalla es China. Veremos cómo lo hace Trump. Cuando habla del canal de Panamá, lo que está diciendo es que hay que frenarla. Cuando habla de la frontera con México, está pensando en el fentanilo, que es una droga china. Cuando habla de Venezuela, piensa en que no cae por China, por China e Irán. Con Obama, Estados Unidos se fue del mundo, dejó de ser el comisario. Y ese espacio lo ocupó China, porque en política los vacíos se llenan. Y China articuló sus proxys con inteligencia. Sus BRICS, Rusia, Irán… Cuando Trump dice: “He vuelto”, quiere decir: “Estados Unidos ha vuelto”. El gran problema es que China no es una democracia ni quiere serlo, y está manteniendo a muchas dictaduras en todo el mundo.

¿Cómo es la geopolítica que se viene en el siglo XXI?

El gran drama del siglo XXI es el fracaso de la frase de Kissinger. Él creía que, cuando la economía liberal y el capitalismo entraran a los países del viejo comunismo, se iban a crear clases medias y eso iba a traer las libertades democráticas. Eso no ha pasado, ni en China ni en Rusia. Las grandes teocracias de Oriente Medio viven conectadas con el siglo XVIII, pero con móviles vía satélite. Hamás tiene una ideología del siglo XVIII, pero te mata con una tecnología del siglo XXI. Si algo ha quedado claro en el siglo XXI es que la libertad económica no tiene por qué traer libertades democráticas. Y es ahí donde el mundo se nos está complicando.

¿Por qué la causa de Palestina tiene tan buena prensa entre los jóvenes?

Uno de los disparates más graves de la izquierda internacional es el blanqueo del terrorismo a partir del 7 de octubre. El discurso de odio a Israel y el discurso de banalización del terrorismo de Hamás. Hamás ha sido una organización que durante 14 años ha oprimido a su pueblo, ha matado a los opositores, ha destruido Gaza y la ha convertido en un gran almacén de armas. Ha construido 750 km de túneles. Para que se haga una proporción, el metro de Nueva York son 400 km. Es el doble del metro. Hamás ha recibido en Gaza, en proporciones de su demografía, probablemente el doble de lo que recibió Europa con el Plan Marshall. Han tenido recursos para hacer de Gaza un paraíso. En cambio, Hamás tiene líderes multimillonarios.

Para la izquierda todos son nazis, menos Hamás.

Menos Irán. ¿Dónde estaba esa misma izquierda cuando las mujeres iraníes luchaban por sus libertades? Con la teocracia iraní no se meten. Mire a Maduro y a Evo Morales, amiguitos de los ayatolas, el régimen más delirante.

Antes Sartre apoyó a Mao.

En la pelea entre Sartre y Camus, Sartre defendía a Pol Pot. Camus le dijo que “eso no es la libertad”. Venimos de esa izquierda que ha blanqueado dictadores. En mi universidad, por leer el Archipiélago Gulag, me decían que leía libros de la CIA porque en Siberia no había presos. Si los dos grandes totalitarismos del siglo XX fueron el comunismo y el nazismo, el gran totalitarismo del siglo XXI es el yihadismo. Hamás es una ideología de muerte. La democracia es más débil que la dictadura. El principal enemigo de la democracia liberal es el campus de Harvard. Es muy indulgente con las grandes dictaduras.

