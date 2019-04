Pilar Nores se quiebra frente al féretro del ex presidente Alan García [FOTOS]

La ex primera dama Pilar Nores de García llegó a la Casa del Pueblo para estar presente en velorio de ex jefe de Estado, Alan García Pérez. Acompañada por sus hijos, la aún esposa del ex mandatario se quebró al ver el féretro del ex presidente.

Recordemos que Pilar Nores es madre de tres hijos de García Pérez: Josefina García Nores, Gabriela García Nores y Alan Raúl Simón García Nores.

La economista nacionalizada peruana fue la primera dama de la Nación desde 1985 hasta 1990 y desde 2006 hasta 2011, en los dos gobiernos de García, quien se quitó la vida esta mañana.

Vea también Trasladan cuerpo de ex presidente Alan García a la Casa del Pueblo para ser velado

En mayo del 2011, confesó en la revista Somos que hace dos años se había separado del ex presidente Alan García. Ella evitó ofrecer detalles al respecto.



Aclaró que fue ella quién pidió a García Pérez reconocer públicamente a su hijo Federico Dantón, su sexto hijo producto de la relación que el ex jefe de Estado tuvo con Roxanne Cheesman. Este episodio ocurrió en 2007.

CONMOCIÓN MUNDIAL



Minutos antes de ser detenido de forma preliminar, el ex mandatario Alan García se disparó en la cabeza al interior de su casa. Ante la consternación de todos, García fue trasladado de emergencia al hospital José Casimiro Ulloa, donde no soportó la intervención quirúrgica y murió.



Alan García fue un abogado, orador y político peruano, que ejerció como presidente del Perú en dos periodos no consecutivos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.