Pilar Mazzetti, exministra de Salud, se presentó ante la Comisión Permanente y cuestionó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales relacionado al denominado caso Vacunagate. Aseguró que “independientemente” de la sanción que se le imponga por su vacunación irregular contra el COVID-19, continuará trabajando por el Perú “donde quiera que esté”.

“La magnitud del trabajo realizado desde el año pasado no se condice con la propuesta de sanción, no se advierte siquiera sentido de proporcionalidad y refleja, en realidad, disculpen, un fenómeno de arrastre en un contexto político enraizado donde parece primar el interés por aplicar sanciones a otros involucrados. Independientemente de este proceso y de cualquier sanción que se pretende imponer, seguiré trabajando por mi país donde quiera que esté”, afirmó.

La Comisión Permanente del Congreso evalúa este jueves el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar por diez años al expresidente Martín Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’, por ocho años a Pilar Mazzetti y por un año a Elizabeth Astete.

Elizabeth Astete descarta favorecimiento a laboratorio Sinopharm

Mazzetti consideró que en el informe no se evaluó “en forma integrada la situación” ni tampoco la “magnitud de los esfuerzos realizados” durante la lucha contra la pandemia. Además, indicó que ha “pagado el precio político” por su inoculación irregular.

“He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación hace ver que no se ha evaluado en forma integrada la situación y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados y se ha pasado por encima de los resultados obtenidos”, sostuvo.

“Igualmente se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el daño supuestamente ocasionado a la población al hacer uso de una vacuna que no estaba destinada a la población y en un momento en el cual ya se había consolidado la dación para un primer millón de vacunas para nuestro personal”, agregó.

