En un contexto de pandemia y distanciamiento social, las elecciones generales de 2021 serán, sin duda, diferentes. Piero Corvetto es el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y será el encargado de sacar adelante un proceso que deberá ser transparente en su desarrollo de principio a fin pero, además, y sobre todo, totalmente seguro para la salud de más de 25 millones de electores. Estas son sus propuestas.

Ya se iniciaron las coordinaciones de los entes electorales con miras a los comicios de 2021. ¿Qué avances hay?

Tuvimos la suerte de ser invitados a una sesión ampliada del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y presentamos nuestra mirada sobre las elecciones internas en los partidos para la elección de candidatos. Nuestra propuesta de cronograma de elecciones internas gira entre el 19 y 27 de diciembre tomando en consideración que puede haber dos modalidades: una elección de un afiliado un voto, o la elección directa para delegados y luego indirecta para que ellos elijan a los puestos de poder.

En un contexto de pandemia, ¿hay alguna recomendación de la ONPE sobre qué mecanismo elegir?

Hemos emitido una comunicación a todas las organizaciones políticas y propuesto el sistema de voto electrónico no presencial en el interés de proteger la salud de los afiliados, pero entendemos que no todos van a optar por ello.

¿Las listas de candidatos se presentarían en enero?

Hemos barajado la posibilidad de que se pase del 22 de diciembre al 11 de enero. Sin embargo, el órgano constitucional que tiene la competencia de aprobar el cronograma electoral es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Van a ser unas elecciones sui géneris y el Congreso ha aprobado una jornada electoral de 12 horas. ¿Se requiere tanto tiempo?

Por supuesto, porque tenemos que garantizar el distanciamiento social. (…) En el Perú hay la tradición de usar el menor número de locales con el mayor número de mesas posibles. Eso cambia. Ahora vamos a usar el mayor número de locales, abiertos y cerrados, con pocas mesas en cada local. En locales cerrados tendremos una mesa de sufragio por aula y un aula sí y un aula no para evitar la aglomeración de personas. Implementamos también la modalidad de la multicabina, que quiere decir que cada mesa no tendrá solo una, sino dos cabinas de votación para permitir un flujo de electores más rápido y una limpieza periódica.

¿Cuando habla de locales abiertos, se refiere a estadios, zonas recreativas, etc.?

Me refiero a coliseos, canchas, explanadas, donde tendremos que armar toldos y contar con iluminación porque será una jornada para los miembros de mesa de entre 15 y 16 horas. La votación será de 7 de la mañana a 7 de la noche destinando las dos primeras horas a las personas más vulnerables…

¿Estos horarios no van a generar más confusión?

No necesariamente. Nosotros tenemos que aprobar cinco protocolos de salud para las 95 oficinas descentralizadas –porque, debe saber, la ONPE crecerá de 400 a 75 mil trabajadores con un nuevo perfil–, también para los miembros de mesa, personeros y electores. Estamos convencidos de que reservando esas dos primeras horas para personas con mayor riesgo al virus, y ordenando las diez horas siguientes de acuerdo al último digito del DNI, vamos a conseguir un orden muchísimo mayor. La idea es sensibilizar a la ciudadanía a partir de la generación de confianza y publicación, con la suficiente antelación, de los protocolos de sanidad que garanticen su participación política y su salud el día de la jornada electoral.

¿Estos protocolos se están coordinando con el Ministerio de Salud?

Ningún protocolo vinculado a temas de salud va a ser aprobado por la ONPE sin el visto bueno y coordinación previa con el Ministerio de Salud. Al día siguiente de jurar al cargo, la ministra de Salud tuvo la gentileza de recibirme en su despacho y hemos analizado los flujos, las entradas y esas iniciativas están siendo incorporadas en estos protocolos.

¿Hay una cantidad estimada de qué población vulnerable votaría en esas dos primeras horas y cuál sería el flujo de ciudadanos cada hora según el último digito de su DNI?

Tenemos que hacer ahí un trabajo con el Ministerio de Salud porque no solo es un tema de edad, sino de registro de personas con discapacidad, que también vincula a personas con diabetes, presión alta y tenemos que incorporar a nuestros registros esa información; son bases de datos que vamos a construir de la mano con el Ministerio de Salud. Esperamos presentar en las próximas semanas los protocolos aprobados a la ciudadanía para que podamos ir interiorizando a qué hora se nos recomienda votar, cuáles son las facilidades, etc.

¿El elector podrá escoger su local de votación?

Por supuesto, dentro de la circunscripción electoral, que ya no es el distrito, sino la región. A través de un programa que se llama Elige tu Local de Votación, que vamos a volver a usar pero reflotado, repotenciado y masificado, el ciudadano va a poder elegir tres opciones según sus facilidades. Estamos comprometidos en ponerlo a su disposición en noviembre.

¿Qué pasará con aquellos ciudadanos que no han actualizado su lugar de residencia en el DNI?

El ciudadano tiene la obligación de actualizar la dirección de su domicilio en el DNI como máximo 30 días después de haberse mudado. Si se ha mudado de distrito en una misma región, no tendrá problema porque, a través del programa de la ONPE, podrá elegir dónde votar. Ya cuando implique un cambio de circunscripción electoral será imposible darle la posibilidad de que pueda sufragar porque hay una cédula por cada región.

Usted ha planteado la entrega de una asignación económica para los miembros de mesa de S/120, lo que demandaría un total de S/34 millones. ¿Cuentan con ese dinero?

Hoy la ley concibe que el incentivo para los miembros de mesa es tener el día siguiente libre. En una sociedad con el 80% de la población viviendo en la informalidad, termina siendo un incentivo no necesariamente aprovechado. Por eso planteamos este bono de 3% de una UIT, que representa aproximadamente S/34 millones que se encuentran como saldo de elecciones anteriores en manos de la ONPE. Ya tuvimos una reunión con la ministra de Justicia para ver qué salida legal encontramos para entregar ese bono. El JNE, en una propuesta integral de reforma, propuso en época prepandémica un pago del 2% de la UIT; nosotros proponemos 3% porque, habiéndose aumentado el tiempo invertido por los miembros de mesa, correspondía un 50% de aumento.

¿En qué consiste el escrutinio automatizado?

Nuestra propuesta es masificar el escrutinio automatizado, que hoy se utiliza en el 3% de mesas. Bajo ese sistema, toda la votación es a mano, de manera convencional. La diferencia es que, luego de haber llenado la hoja borrador, se pasa la información a una laptop, PC o tableta en una especie de Excel formateado. Eso permite que se reduzca de manera considerable el error material y facilita la transmisión de resultados de manera directa del local de votación hacia el centro de cómputo, con lo cual vamos a tener resultados seguros de manera mucho más rápida.

¿Cómo será en las zonas rurales donde el acceso a Internet es bastante complicado?

En la ONPE se ha trabajado tanto con Internet como con conexiones satelitales; es posible implementarlo en lugares donde no haya Internet. Sin embargo, tenemos que hacer un estudio pormenorizado para conocer cuál es el impacto mayor del uso del sistema en determinados lugares, distritos y regiones del país.

La votación electrónica no presencial la ha planteado para policías, Fuerzas Armadas y ciudadanos residentes en el exterior. ¿Se ampliará a otros sectores?

Estamos convencidos de que el éxito de la votación electrónica no presencial, como de cualquier uso de tecnología, es un proceso multidisciplinario que tiene como centro la generación de confianza y por eso tenemos que ir aplicándolo de a pocos y comenzar con pilotos. Mañana lunes vamos a tener una reunión con el canciller Mario López para conversar sobre la posibilidad de comenzar ya a trabajar y tener un piloto de votación electrónica no presencial con peruanos residentes en el exterior; son más o menos un millón, pero vota menos de uno de cada cuatro. Otro tema son los policías y militares. Se calcula que de 330 mil, entre 100 mil y 115 mil no pueden acudir a las urnas debido a que están sirviendo en una región diferente a la que se encuentran inscritos como electores.

“La ONPE crece de 400 a 75 mil trabajadores porque tenemos que asegurar mayor orden”, dice Corvetto (César Campos / GEC).

Con esta ampliación de la jornada electoral, ¿a qué hora prevé la ONPE tener los primeros resultados?

En estos momentos no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de aseveración respecto de horarios de presentación de resultados. Estamos haciendo una revisión de todo y haciendo el mejor esfuerzo para que la ciudadanía tenga las mejores elecciones; eso implica tener los resultados más rápidos de lo que usualmente acostumbramos.

Con todas estas propuestas, ¿la ONPE solicitara más recursos?

Yo confío en que se nos va a brindar el presupuesto que requiramos. Hemos solicitado un poco más de S/500 millones para la elección y se nos han otorgado poco más de S/400 millones. (…) Lo que ha habido es una propuesta inicial que tiene que ser analizada ante la Comisión de Presupuesto y luego ante el Pleno del Congreso. Vamos a requerir más recursos. Estamos haciendo los análisis presupuestales más precisos y estamos absolutamente comprometidos en presentar un presupuesto sincerado y acotado a la situación económica que atraviesa el país porque tenemos que brindar las condiciones para que 25 millones de electores participen de manera activa y eso amerita una inversión.

Los gastos de campaña deben ser transparentes

¿Cómo va el tema de fiscalización de aportes de campaña?

Existe en este momento un marco normativo. Además, en el Congreso hay un dictamen para debatir en el Pleno algunas modificaciones. Nosotros creemos que es insuficiente que los partidos políticos solo entreguen informes finales de campaña; deben hacerlo durante la campaña porque el ciudadano requiere saber cuánto gastan y en qué gastan por un tema de transparencia y, a partir de esa información, decidir por quién van a votar.

La ONPE está abocada a la organización de las elecciones, pero, ¿puede hacer una revisión sobre algunas inscripciones cuestionadas, como la de Podemos Perú?

Necesito para ello tener una reunión posterior con la Procuraduría, conocer exactamente el estado de cada uno de los expedientes, pero es un caso judicializado, así que estamos en la obligación de respetar los canales correspondientes.

Hay exfuncionarios de la ONPE involucrados. Si se determina responsabilidad, la agrupación perdería la inscripción...

Nosotros vamos a insistir en que se cumpla de manera estricta la norma. Usted debe tener la absoluta certeza de que episodios en los que se ponga en cuestión la idoneidad de los trabajadores de la institución no se volverán a repetir. La inscripción de los partidos está a cargo del Registro de Organizaciones Políticas; la inscripción de partidos a través de lista de adherentes ya no pasa por la ONPE. (…) Nosotros estamos convencidos de que se debe actuar dentro del marco legal y que las autoridades responsables de cada una de las etapas de investigación o de sanción actuarán conforme a ley.

