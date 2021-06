Piero Corvetto, jefe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), consideró este domingo que el respeto es un “valor fundamental de la democracia”. En esa línea, expresó su deseo porque quienes cumplen con responsabilidades públicas, cultiven “la democracia de forma plena”.

Así lo indicó a través de su cuenta de Twitter, en la que resaltó que con respeto se “construye el diálogo”.

“Respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza. Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia de forma plena. Sería un lindo regalo para nuestro Bicentenario”, escribió.

El último sábado, la expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores Nano le pidió a Corvetto entregar el padrón electoral de quienes participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, tal como lo solicitó el partido Fuerza Popular.

Durante el mitin convocado por la candidata presidencial Keiko Fujimori en la Alameda 28 de julio, Flores Nano indicó que con esa información se podrá “conocer la verdad”, por lo que le pidió al jefe de la ONPE que no se porte “como un ladrón”.

“Para conocer la verdad, tener todos los elementos de juicio en una democracia no puede haber secretos, no puede padrones bajo la mesa, no puede haber ocultamiento de información. Esa es la exigencia (...), ese es el llamado que, con responsabilidad, hacemos a la autoridad electoral y, en particular, a la ONPE. Quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la ONPE: ¡no te portes como un ladrón y entrega el padrón!”, exclamó.





