La Defensoría del Pueblo rechazó la agresión que sufrió este sábado el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el Club Regatas Lima del distrito de Chorrillos.

A través de su cuenta en Twitter, la institución demandó investigar los hechos y sancionar al responsable. Asimismo, reiteró que se debe reforzar la seguridad personal de la autoridad electoral.

“Rechazamos categóricamente actos de violencia cometidos contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Demandamos que se investiguen los hechos y se sancione al responsable. Reiteramos que debe reforzarse su seguridad personal”, señaló en la red social.

Como se recuerda, Piero Corvetto denunció que sufrió agresiones este sábado dentro del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Según informó en su cuenta de Twitter, el funcionario del ente electoral señaló que el personal del local no le quiso brindar datos sobre el responsable de la agresión física y verbal.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor”, señaló en la publicación que acompañó con imágenes del presunto agresor.

Cabe recordar que, el pasado 14 de junio, un grupo de manifestantes acudió a la vivienda de Piero Corvetto en Miraflores para hacer una protesta en contra del jefe de la ONPE, alegando un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral.

