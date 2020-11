El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que no existe la posibilidad de una postergación de las próximas elecciones generales programadas para el domingo 11 de abril del 2021.

“[¿No hay ninguna opción de que se modifique la fecha? No, no hay ninguna opción de que se modifique la fecha de las elecciones generales. Tendría que ser una modificación constitucional y nosotros no la vamos a proponer. Estamos trabajando para el 11 de abril y estoy seguro de que batiremos récord de asistencia”, sostuvo en entrevista con La República.

Además, señaló que en caso de una nueva ola de contagios producto del coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Salud (Minsa) tendría que prohibir “cualquier tipo de aglomeración”, lo que consideró “poco probable”.

“Nosotros vamos a hacer las elecciones el 11 de abril. Tendría que haber una situación terrible en donde el Minsa prohíba cualquier tipo de aglomeración, de situación, pero llegar a eso no es solo algo que no deseamos sino que creemos, es poco probable. Estamos seguros de que se podrá hacer la elección y superar cualquier escollo que se presente”, manifestó.

Piero Corvetto precisó que no existe ningún tipo de injerencia de parte del Ejecutivo ni del Legislativo en el proceso electoral.

“La Constitución no lo permite, no hay un marco legal que autoriza que el Ejecutivo o el Legislativo tengan aún tipo de injerencia. Segundo, ese desarrollo constitucional permite que el jefe de ONPE, mi caso, y la jefa de Reniec, Carmen Velarde, hayamos accedido a nuestros cargos en un concurso público abierto, meritocrático. Nosotros no estamos acá por un favor político, estamos acá porque hemos ganado un concurso público. No estamos hipotecados a nadie, nuestro único compromiso es con el país. No existe ninguna posibilidad de injerencia del Poder Ejecutivo ni del Legislativo en ningún organismo electoral”, dijo.

Finalmente, resaltó que cada entidad y poder del Estado tiene sus propias funciones y que la ONPE está enfocada “exclusivamente en el proceso electoral”. “No tenemos tiempo para distraernos. Somos autónomos e independientes”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Madrid despliega drones para evitar multitudes en los cementerios