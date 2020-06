La Segunda Sala de Apelaciones Nacional contra el Crimen Organizado del Poder Judicial dejó al voto la apelación que interpuso la defensa de Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, contra la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses más.

Como se recuerda, en mayo pasado el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo del juez Víctor Zúñiga, amplió por 12 meses más la prisión preventiva en contra del exasesor de la lideresa de Fuerza Popular.

Pier Figari es investigado por el Ministerio Público por ser parte de la presunta organización criminal liderada por la excandidata presidencial, quien habría recibido US$3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

El abogado de Figari, Aurelio Pastor, manifestó que su defensa ha encontrado “deficiencias” en el fallo, como confusión del concepto de complejidad de la investigación con el de la aparición de circunstancias para la prolongación de la indagación, incumplimiento sobre los peligros procesales y que el derecho a la libertad de expresión configure peligro procesal.

Por su parte, el fiscal Hernán Mendoza Salvador precisó que Figari no pertenece al grupo de riesgo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público y el Poder Judicial para las excarcelaciones, además de que está siendo investigado por lavado de activos, delito no incluido para acogerse a dicho beneficio.

Se defiende

Por su parte, en su intervención ante el juez, Pier Figari negó ser parte de una organización criminal, aseguró que su conducta procesal ha sido “buena”, pues pese a que se dictó prisión preventiva en su contra respetó el fallo.

“Quiero señalar que no soy parte de un aparato criminal. Siempre me he sujetado a la justicia y he mostrado un comportamiento procesal creo que muy bueno, a pesar que este caso tiene su génesis en un copiar y pegar del juez de garantías cuando tuve la detención preliminar en la Diviac”, expresó.

“Fui a todas las audiencias. Esa es mi conducta procesal. Otra persona quizás se hubiese escondido […] He cumplido mis 18 meses [de prisión], no los pude haber aceptado, pude haber estado en contra, pero lo he respetado porque es una decisión de la justicia”, añadió.

Figari enfatizó que la fiscalía “no ha hecho su trabajo” en los 18 meses que estuvo con prisión preventiva y cuestionó que sus publicaciones en Twitter hayan sido consideradas como “obstrucción a la justicia”.

Finalmente, el exasesor de Keiko Fujimori criticó que el Poder Judicial haya decidido ampliarle la prisión preventiva por doce meses más, en medio del contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Todos [las autoridades] son conscientes de la situación de los penales por la pandemia. Me parece súper extraña esta resolución de primera instancia. Me parece una prórroga para el contagio. Podría acabar siendo una condena a muerte de un inocente”, anotó.

VIDEO RECOMENDADO