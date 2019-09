Pier Figari, el exasesor de Keiko Fujimori, se pronunció luego de que la Corte Suprema del Poder Judicial redujera la orden de prisión preventiva en su contra de 36 a 18 meses. Esta misma disposición se aplicó para la lideresa de Fuerza Popular y el exsecretario general del partido fujimorista Jaime Yoshiyama.

A través de una carta escrita a puño y letra, Figari cuestionó el “atentado político al Derecho” del que dijo ser víctima y aseguró que el tiempo en prisión no lo desanima, porque le “está dando tiempo para entender mucho más al país y a su gente linda”. Destacó, en esa línea, que “los barrotes solo son el prólogo”.

"Esta detención ilegal no me va a 'bajar los caballos', es más, me está dando tiempo para entender mucho más a mi país y a su gente linda y también para pensar en nuevos caminos hacia el futuro. Los barrotes solo son el prólogo. La adversidad acobarda al cobarde, pero da fuerzas al que con honor y fe divina, enfrenta los golpes bajos de la vida", sostuvo en su carta.

"No acepto el atropello contra el que puede parecer más débil solo por esta detenido a través de un atentado político al Derecho. Esa indignación y ese dolor que produce el abuso, así como las miradas de inocente desconcierto de mis hijas cuando vienen a la prisión, son los motores que me hacen seguir en la lucha por mi libertad", señaló.

(Documento: Canal N)

Figari cumple prisión preventiva desde el 15 de noviembre del 2018 por integrar una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular dedicada al lavado de activos.