Pier Figari descarta estar involucrado en manejo de dinero dentro de Fuerza popular

Pier Figari —asesor de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori — se pronunció desde su detención preliminar por 10 días ordenadas por el juez Richard Concepción Carhuancho por el caso de los cócteles que se le sigue a la organización política.

A través de una carta de su puño y letra, Pier Figari dijo estar "injustamente detenido privado de mi libertad". Además, aclaró que se desempeña como personero legal en la inscripción de candidatos dentro del partido y no con temas de manejo de dinero.

El fundador de Fuerza popular sostiene que no es un hombre rico y que tampoco tiene razones para abandonar el país. Aprovechó en agradecer las muestras de cariño de los simpatizantes en este momento de su vida.



Esta es la carta completa de Pier Figari:



Deben ser las 6:00 p.m. de hoy 16 de octubre. No tengo acceso aún a medios. Estoy injustamente detenido privado de mi libertad. Quizá mi carta esté en los medios de comunicación como alguien que es parte de una organización criminal. Los que me conocen saben bien que eso no es así. Soy comunicador social y abogado, fundador de Fuerza Popular, me desempeño como personero leal (inscripción de candidatos) y como persona que ve los temas de comunicación del partido. Ese es mi trabajo en Fuerza popular. Descarto y rechazo categóricamente que se me involucre con temas de manejo de dinero. No soy un hombre rico. No tengo razones para irme de mi país. Amo el Perú a su linda gente y sus tradiciones. Vivo en un departamento de 116 metros cuadrados que está hipotecado pagadero aún en varios años. Tengo una hermosa familia, tengo a mi esposa Giuliana y a mis hijas Lia y Vera de 4 y 2 añitos que creen que papá está de viaje. Espero verlas pronto a ellas, a mis hermanos, sobrinos y a mi padre y a mi madre que me criaron con amor, cariño y valores de honestidad. No les he fallado ni les fallaré. Es tiempo de recobrar la esperanza en general. Gracias a todos los que a su manera hacen llegar su solidaridad en este momento de mi vida. Creo en ti Perú. Todos merecemos algo mejor. Saludos desde el primer piso del centro de detención. Con la fuerza de la oración, siempre fuertes.



Pier

Carta de Pier Figari desde su detención preliminar. (Perú21)

Los asesores de Keiko Fujimori , Pier Figari y Ana Herz pasaron esta tarde por control de identidad en Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima. Ambos llegaron procedentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP).