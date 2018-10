Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, afirmó esta tarde que no existe elemento alguno que lo "vincule con el tema de lavado de activos" como sostiene la tesis del fiscal José Domingo Pérez.

En esa línea, consideró que sus opiniones de carácter político no son razón para vincularlo con el presunto delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori.

"No tengo nada que ver en este tema de lavado de activos, la prueba es que me sacan un chat que acredita que soy un asesor político. Puedo tener opiniones incómodas, comentarios incómodos, pero no hay nada que me vincule con el tema de lavado de activos", señaló en diálogo con Canal N.

Pier Figari aseguró que sus anotaciones en el chat 'La Botica' "no son directivas" a los congresistas, sino sugerencias que los legisladores pueden o no tomar.

"No es una directiva (lo que se ve en el chat) se sugiere, un asesor da sugerencias, yo no he dado ninguna directiva, yo no soy una persona que dé directivas en el partido, no soy dirigente del partido, no suelo dar directivas, son opiniones", argumentó.

Sin embargo, en los chats de ‘La Botica’ difundido por IDL-Reporteros se aprecia a Figari dando órdenes a la bancada de Fuerza Popular. “Expliquen a Leyla que NO GRITAREMOS FUERZA POPULAR…pero que sí es importante el GANÓ LA DEMOCRACIA que ha mandado la jefa (es decir, Keiko Fujimori).

En otro chat, presenta una serie de recomendaciones sobre lo que deberían declarar los legisladores de Fuerza Popular en torno a la situación del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Y en otro, comenta sobre la situación que atravesaba el vocal supremo César San Martín implicado en un audio en tráfico de influencias. Pier Figari escribiría en ‘La Botica’: “Siendo San Martín nuestro enemigo político histórico y estando él en desgracia, se sugiere no parar, atacarlo en medios fuerte y en coro todos”.



"Los chats pueden no gustar, pueden no estar de acuerdo, puede ser criticable, yo lo entiendo. No todos los peruanos tenemos que estar de acuerdo en todo, pero uno tiene derecho a tener opinión. Uno da una opinión como asesor y a veces le hacen caso, a veces no; esa es la función del asesor", sostuvo Pier Figari, una de las personas del círculo de Keiko Fujimori.

Figari consideró que con esta investigación se está "satanizando el trabajo de asesor político" recordando épocas en las que estos han sido seriamente cuestionados haciendo referencia al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

"Están satanizando el trabajo de asesor, lo hacen regresar a épocas en las que habían asesores que han cuestionado mucho y ponen el concepto de asesor de una manera negativa", manifestó.

"Soy un profesional, no tengo antecedentes policiales, no tengo antecedentes penales, soy una persona con una hoja de vida impecable", subrayó.

Pier Figari es una de las 11 personas junto con Keiko Fujimori para las que el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva por presuntamente formar parte de una organización criminal de lavado de activos.