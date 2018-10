Pier Figari a fiscal José Domingo Pérez: "No soy delincuente ni criminal"

Pier Figari , uno de los asesores de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , negó ser un delincuente, un criminal así como su pertenencia a una organización criminal, como lo señaló el fiscal José Domingo Pérez.

"No soy un delincuente, ni un criminal. No pertenezco a una organización criminal, mi partido no es una organización criminal. Hay inconsistencia en las acusaciones en mi contra", expresó el asesor de la ex candidata presidencial.

Figari acusó al fiscal de lavado de activos de actuar "con un ánimo político mediático" y dijo que el juez Richard Concepción Carhuancho "está haciendo bien su trabajo" y no tiene ningún cuestionamiento hacia él.

"Cuál es la seriedad del gran fiscal José Pérez, que habla muy bien ante cámaras, pero esto no es un tema de cámaras, es un tema legal, aá se están discutiendo 36 meses de prisión a mi persona", sostuvo.

"El gran moralizador, perseguidor de la corrupción, es el fiscal. El país no está para persecuciones políticas", dijo Figari al afirmar que confía en la gente que trabaja en Fuerza Popular.

"No tengo razones, no he visto nada raro y no tengo razones [para dudar]. Estoy cerca de 9 años en el partido y no he visto nada irregular", enfatizó.

Como se recuerda, durante la audiencia el fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez adujo que Pier Figari integra la cúpula de la organización criminal que se enquistó en Fuerza Popular , en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

Durante el cuarto día de audiencia, sostuvo que Figari junto con Ana Herz son personas de confianza de Keiko Fujimori y eran las "personas visibles" que se encargaban de que se ejecuten las decisiones dentro de la organización.