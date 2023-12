Los ingresos por concepto de remuneración, gratificación, aguinaldos y bono que recibirán los congresistas este mes por un monto total de S/53,217.20 ameritarían “por lo menos” una auditoría externa de parte de la Contraloría General, declaró a Perú21TV el director ejecutivo adjunto de Proética, Samuel Rotta.

“Recordemos que hubo un cambio en la relación entre Contraloría y Congreso porque este último buscó extraerse del control del sistema; creo que por lo menos un intento de auditoría externa debiera ser evaluado por la Contraloría, que tiene que ver con la eficacia del gasto. Valdría la pena hacer una evaluación de este lado”, advirtió.

Rotta sostuvo que en escándalos anteriores que involucraron al Parlamento hubo rectificación debido a la presión ciudadana.

No obstante, eso no ocurre ahora y ello, indicó, “es muy peligroso para una democracia”, como lo es —dijo— “que un parlamentario pueda sentir que no puede ser controlado y puede hacer lo que quiere con los votos”.

Además, llamó la atención sobre las partidas que se verían afectadas en el presupuesto congresal por el otorgamiento de montos adicionales en favor de los legisladores. “¿En qué se está dejando de gastar para cumplir con esto? Eso lo tiene que explicar la Mesa Directiva. Es un problema bastante profundo que tiene que ver con la representación política que tenemos. ”, acotó.

Añadió que el Ministerio de Economía ha “claudicado” en la negociación del presupuesto del 2024 en relación con el Congreso. “Deberían funcionar otros mecanismos de control en el propio Parlamento, la Oficina Institucional de Integridad que deberían poder llamar la atención y plantear la alerta a las autoridades administrativas. En la práctica no hay control para el Congreso.

