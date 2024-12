Piden que Congreso cite a canciller por presión extranjera en ley de ONG

La citación será para esta semana. El excanciller Luis Gonzales Posada y los exvicecancilleres Eduardo Ponce y Hugo de Zela, en entrevista con Perú21, consideraron que la Comisión de Relaciones Exteriores debe citar al titular de Torre Tagle, Elmer Schialer, a fin de que reciba —de los legisladores— las quejas de presión de países extranjeros para que la ley que fiscalizará a las ONG no se vote ni apruebe en el Pleno.

Esto porque, según fuentes de Perú21, mañana martes la referida comisión emitiría, al iniciar su sesión extraordinaria, un pronunciamiento de rechazo a la injerencia de países extranjeros en la votación de esa ley a través de llamadas telefónicas y visitas a congresistas, tal como lo reveló la semana pasada este diario.

El pasado jueves, como se recuerda, los congresistas Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, y Américo Gonza, de Perú Libre, denunciaron que hay representantes de países extranjeros que han estado llamando por teléfono y han visitado a legisladores para abortar la aprobación de dicha ley, que establece mecanismos de transparencia a las ONG sobre los fondos que reciben y el destino de los mismos.

Aguinaga indicó en esa oportunidad que, pese a que Canadá ha aprobado en julio de este año una norma contra la injerencia extranjera, “vemos que sus representantes están llamando (a congresistas a presionar por la ley)”.

CANADÁ EN LA MIRA

La citación del canciller permitirá conocer de boca de los propios legisladores si es que los mismos embajadores de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, o intermediarios suyos, han sido parte de esa presión.

Sin embargo, según Gonzales Posada, la Cancillería ya habría llamado al embajador de Canadá, Louis Marcotte, para pedirle una explicación por las denuncias.

“Entiendo que la Cancillería ya citó al embajador de Canadá. Entonces, el mecanismo es el siguiente: la resolución que se apruebe en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se le debe hacer llegar a la Cancillería para que ella, a la vez, le remita esa nota de protesta a las embajadas implicadas”, dijo.

“Tenemos a varios actores —dijo Gonzales Posada—. Canadá por un lado, Gran Bretaña por el otro, y abiertamente los Estados Unidos, que hace uno o dos días se ha expresado duramente a través de dos senadores (Ben Cardin y Tim Kaine), que dicen que aprobar esta norma es ‘traicionar las tradiciones democráticas del Perú’. Un disparate, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, existe una ley específica que se llama Ley de Registro de Agentes Extranjeros, donde cualquier donativo tiene que ser escrutado y tiene que decirse cuál es la funcionalidad, y lo mismo ocurre en todos aquellos países que están reclamando”.

VOTACIÓN EN

EL PLENO

El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Lizarzaburu, de la bancada de APP, dijo a Perú21 que apoyará la citación del canciller y de la directora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y adelantó que su bancada votará a favor de esa ley.

De otro lado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que es de la bancada de Lizarzaburu, aún no pone a votación la ley que fiscalizará a las ONG, pese a que desde el miércoles se encuentra en la agenda del Pleno.

SABÍA QUE

-El dictamen de ley es un acumulado de seis proyectos de ley de las bancadas de Perú Libre, Podemos, Renovación Popular, APP y Fuerza Popular.

-Según Aguinaga, hay 500 millones de dólares de cooperación internacional no reembolsable a las ONG, y se fiscaliza solo el 5%.

-La Comisión Permanente podría votar la ley si es que el Pleno no lo hace.

-“Lo esencial es que los congresistas tengan claro que es inaceptable que reciban presiones de un país extranjero ni de nadie”, dijo el exvicecanciller Hugo de Zela.

Excanciller Luis Gonzales Posada: “Golpe a la soberanía nacional”

"Es necesaria la transparencia, a través de esta ley, porque las donaciones de las ONG están liberadas de impuestos; o sea, el Estado no puede estar exento de una fiscalización y esto significa simplemente exigir que se inscriban las ONG en la APCI, que en su mayoría no lo están. Son muy pocas las ONG que están inscritas, y no han reportado los recursos captados. Se dice que el año pasado fueron 400 millones de dólares, no lo sabemos. Entonces, lo que se quiere acá es la transparencia y no la intromisión de los países extranjeros, y lamento mucho que esto esté sucediendo.

Al igual que el canciller, la directora de la APCI, Noela Pantoja, debe ser citada a la Comisión de Relaciones Exteriores, y el proyecto de ley debe seguir adelante hasta su votación. Debe haber transparencia y no oscuridad. Los embajadores y los países no pueden entrometerse en esta ley. Es un golpe a la soberanía nacional".

