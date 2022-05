La Red de Ingenieras de Minas del Perú (RIM Perú) manifestó su indignación y rechazo a la brutal agresión e intento de violación que sufrió Cinthia Malaspina, trabajadora de seguridad de Las Bambas, durante el asalto que emprendieron miembros de la comunidad de Fuerabamba en los predios de la compañía.

“Tocan a una, nos tocan a todas. Exigimos a las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial que lo sucedido no debe quedar impune”, señala un pronunciamiento difundido en redes sociales.

En diálogo con Perú21, Maria Chappuis, representante de RIM Perú, señaló que evaluarán iniciar acciones legales en apoyo a la víctima.

Cinthia Malaspina permanece en condiciones graves y fue trasladada a Lima, donde será sometida a cirugía.

DIÁLOGO EN DUDA

La comunidad de Fuerabamba exigió al gobierno que levante el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui como condición para participar en la mesa de diálogo propuesta por la PCM para el próximo sábado 7 de mayo.

La posición de la comunidad, no obstante, es voluble. Tan solo ayer, el presidente de la comunidad, Edison Vargas, había manifestado en Exitosa que no habría diálogo y la comunidad no se haría responsable de lo que suceda en caso la minera Las Bambas intente retomar su actividad.

Además, varios comuneros mantienen su indignación por el sorpresivo desalojo ejecutado por la PNP el miércoles 27 de marzo, lo cual calificaron como un “abuso y atropello por parte del gobierno de Pedro Castillo”.

TENGA EN CUENTA

La Red de Ingenieras de Minas del Perú impulsa desde hace 8 años la inclusión de mujeres en la industria minera del país.

Seis trabajadores de Las Bambas sufrieron el ataque violento y brutal de varios invasores en los predios de la compañía.

