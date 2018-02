Piden levantamiento de orden de captura contra indultado Alberto Fujimori

El ex gobernante Alberto Fujimori fue indultado en vísperas de la última Navidad tras una controvertida decisión presidencial. Desde aquella fecha, sin embargo, sigue vigente la orden de captura que emitió la Corte Suprema en 2001, con la que pedía su detención para que responda por los crímenes cometidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, confirmó a Perú21 que, en enero pasado, el equipo legal con el que comparte la defensa del ex mandatario presentó un escrito al Poder Judicial para que se anule la orden de requisitoria.

"Lo que tendríamos que haber hecho era meter una queja a funcionarios del Poder Judcial por esta negligencia, pero estamos pidiendo de buena manera que levanten el recurso", manifestó.

Pérez, además, cuestionó que hasta la fecha no se haya podido resolver la solicitud debido a que los empleados del sistema judicial están de vacaciones. "En esta semana hemos asistido al Poder Judicial para ver la situación de nuestro requerimiento y no lo han resuelto porque no están yendo a trabajar", reclamó.

"Fujimori es una persona que goza de su libertad, no vaya ser que por ser efectiva la orden (de detención) un patrullero despistado detenga a mi patrocinado cuando esté caminando por la calle, esperemos que este trámite se resuelva cuanto antes", sostuvo.

El ex jefe de Estado, como se recuerda, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos. No obstante, el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo liberó a fines del año pasado, una cuestionada decisión que ha sido llevada por los deudos de las víctimas hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto.