Piden a Fuerza Popular ceder grupos de Constitución, Presupuesto y Fiscalización

En agenda. La recomposición de comisiones es un tema pendiente que el flamante presidente del Congreso, Pedro Olaechea (AR), deberá resolver teniendo en cuenta a las 12 bancadas que actualmente componen el Parlamento.

Con Fuerza Popular (FP) disminuida a 54 miembros, ya no le corresponde la presidencia de 13 de 24 grupos ordinarios, sino de 10. En este escenario, Nuevo Perú (NP) y Alianza para el Progreso (APP) piden que el bloque naranja ceda la presidencia de Constitución, Presupuesto y Fiscalización.

“Ellos han tenido que rotar esas comisiones, eso convendría al equilibrio de poderes”, dijo Alberto Quintanilla a Perú21, posición que es compartida por Luis Iberico (APP), quien señala que “estos grupos deberían democratizarse”.

Sin embargo, pese a que FP también preside Cultura, Agraria, Ciencia y Tecnología, Defensa del Consumidor, Descentralización, Educación, Inteligencia, Producción, Transportes y Relaciones Exteriores, no han decidido qué grupos podrían entregar.

Carlos Tubino nos indicó que no tienen “ningún problema” en someterse al proceso de recomposición. “Eso se va a hacer de acuerdo al reglamento y no por batacazo. (…) Acá no se va a paralizar nada de ello”, manifestó.

PPK TAMBIÉN PIERDE

Peruanos por el Kambio es la segunda bancada que perderá la presidencia de dos de tres comisiones y, en este escenario, Mercedes Aráoz adelantó que les gustaría conservar Economía y soltar Comercio Exterior y Justicia.

Precisamente, este último grupo despierta interés en Cambio 21. Maritza García confirmó a Perú21 que quieren presidir esa comisión.

Datos:

- Oracio Pacori (NP) dijo a Perú21 que FP también debería ceder la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones.

- En tanto, Gino Costa (BL) nos dijo que para su bancada es prioridad liderar Cultura.