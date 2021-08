Rosselli Amuruz, congresista de la bancada Avanza País, presentó una moción para declarar como “acto inmoral” la designación Iber Maraví como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo por parte del presidente Pedro Castillo.

El documento se sustenta en los vínculos del funcionario con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (Conare), los mismos que, se recuerda, han sido acreditados en diferentes informes periodísticos publicados por Perú21.

“La presente moción tiene un carácter exhortativo y, en consecuencia, mantiene su firme propósito democrático de que el presidente Pedro Castillo pueda enmendar sus acciones, de manera que pueda corregir la designación con funcionario idóneos para los altos cargos. Caso contrario estaría demostrando su intransigencia en perjuicio de la nación”, se lee en el escrito.

A inicios de este mes, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, descartó tener algún tipo de vínculo con el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, tras la difusión de un supuesto cargo que habría tenido dentro de esta agrupación en el 2012.

“A mí me han tratado de vincular diversos medios de comunicación. Yo he deslindado, señalando que no soy parte de Movadef, nunca he sido parte de Movadef. Lamento que de una manera muy ligera y solo con el afán de desprestigiarme hayan hecho aseveraciones sin la sustentación del caso”, declaró ante la prensa.

En esa misma declaración, Maraví rechazó haber tenido algún tipo de injerencia en la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), fundada por el ahora presidente Pedro Castillo, como parte del Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. La resolución fue publicada el 30 de julio, un día después que Maraví jurara al cargo.

“El 30 efectivamente yo ya empiezo a ejercer la cartera del Ministerio de Trabajo y ese mismo día se cumplía el quinto día de trámite que la norma provee para que esa dirección de prevención de conflictos pueda expedir constancia a los solicitantes que lo hicieron el día 22. Se ha cumplido con todas las normas”, aseguró.

Sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso Perú21, Maraví fue uno de los fundadores del Frente por la Reconstitución del Sutep (Fresut) en el año 2003, junto a Walter Esquivel Caicho, Juan Carlos Ríos Fernández y Juan Garro Palacios. Todos ellos, incluido el nuevo ministro, según documentos de Inteligencia que obran en el Ministerio del Interior, son parte del grupo que persigue la estrategia de amnistía general y reconciliación nacional; es decir, que busca la liberación del genocida Abimael Guzmán Reynoso y que se agrupó en la fachada llamada Movadef.

Tercera moción

Esta es la tercera moción que presenta el bloque de Avanza País en esta misma línea. Anteriormente, planteó otras dos mociones para que se declaren inmorales las designaciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y de Héctor Béjar en la Cancillería. Este último renunció el pasado martes por los cuestionamientos en su contra.

