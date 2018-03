Piden citar a Jaime Yoshiyama, Susana de la Puente y Luis Alva Castro a comisión Lava Jato

Voceros de distintas tiendas políticas solicitaron hoy que las personas mencionadas por el ex CEO de Odebrecht Jorge Barata ante fiscales peruanos en Sao Paula sean citadas ante la comisión Lava Jato. Entre ellos la embajadora del Perú en Reino Unido, Susana de la Puente, Luis Alva Castro y Jaime Yoshiyama.

Gilbert Violeta, de Peruanos por el Kambio, solicitó en particular la presencia del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama. "Me preocupa particularmente el caso del señor Yoshiyama, que envía una comunicación (de descargo) con fecha del 27 de febrero cuando la declaración del señor Barata fue el 28", comentó.

El parlamentario oficialista afirmó que ese hecho genera suspicacias. "El señor Yoshiyama tenía una información previa del señor Barata", aseveró.

Cabe precisar que Barata mencionó que se hicieron aportes a las campañas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Keiko Fujimori y Ollanta Humala.

Del mismo modo, el congresista aprista Mauricio Mulder y la fujimorista Karina Beteta precisaron que la primera persona que debe asistir a la comisión es la embajadora Susana de la Puente por ser la única de las mencionadas que es funcionaria pública.

Ante esta solicitudes, la presidenta del grupo investigador, Rosa Bartra, señaló escuetamente que queda abierta la invitación a todos los mencionados.