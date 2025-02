Colectivo ciudadano pide ampliar plazo de inscripción de alianzas políticas hasta octubre

Cambio urgente. El colectivo Peruanos de Estado presentó esta mañana al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, siete propuestas de reforma electoral. Una de ellas, la principal, plantea la extensión, hasta el 12 de octubre próximo, el plazo para la inscripción de alianzas políticas.

Esto, porque actualmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido el 12 de mayo como fecha límite.

LAS PROPUESTAS

Además de la iniciativa de ampliar el plazo de inscripción de las alianzas, el documento contiene otras seis propuestas que buscan modificar el marco legal electoral.

Entre ellas, se encuentra la ampliación de los impedimentos para postular a la Presidencia y Vicepresidencia, incluyendo delitos como homicidio, genocidio, tortura y secuestro.

Otra de las reformas planteadas es la reducción de la valla electoral para los partidos que compiten en alianza. Actualmente, se exige un 6 % de votos válidos para mantener la inscripción, pero la propuesta busca rebajarlo al 5 %, equiparando así las condiciones con los partidos que van en solitario.

La propuesta también propone la creación de los llamados “frentes presidenciales”, que permitirían a los partidos formar alianzas solo para la elección del presidente y vicepresidentes, manteniendo independencia en la elección de congresistas y senadores.

En cuanto a la transparencia electoral, se sugiere que personeros, observadores acreditados, ONPE y JNE tengan derecho a copias de las actas electorales y que estas sean publicadas en un plazo máximo de 72 horas después del conteo de votos.

Otra iniciativa clave es el restablecimiento del “Recurso Extraordinario por Afectación al Debido Proceso y a la Tutela Procesal Efectiva”, eliminado en 2018, con el objetivo de que el JNE pueda revisar sus propias resoluciones en casos de posible arbitrariedad o aparición de nuevas pruebas.

Finalmente, se plantea la creación de una Central Informática de Riesgos de Afiliados a Organizaciones Políticas, que permita verificar en tiempo real la información de candidatos, cruzándola con registros financieros, judiciales y policiales.

EN MARZO

"Hoy no queremos hablar de partidos en específico (para conformar las alianzas). Pero, sí se puede lograr (una alianza). No podemos ir a una elección con 40 candidatos en ninguna parte del mundo. Va haber una dispersión y un país ingobernable. Ningún delincuente ni (persona) que tenga prontuario o sentencia puede se candidato. No podemos seguir ruleteando el futuro del país", dijo a Perú21 Raúl Diez Canseco a Perú21.

Peruanos de Estado es un colectivo civil conformado por Roque Benavides, Rosario Bazán, Ricardo Márquez, Raúl Diez Canseco y Carlos Añaños, un grupo de destacados empresarios que se han unido para impulsar reformas electorales y de seguridad.

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en una conferencia de prensa —tras reunirse con Diez Canseco y otros integrantes del referido colectivo civi— señaló que las propuestas de dicho colectivo serán tomadas en cuenta en sus respectivas comisiones, y se les dará prioridad.

