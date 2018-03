Julio Rosas , congresista no agrupado, presentó hoy una carta al Ministerio Público para que de oficio inicie investigaciones y dicte el impedimento de salida del país a los congresistas involucrados en los polémicos 'Kenjivideos'.

En las referidas imágenes, se observa a los parlamentarios Kenji Fujimori , Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez al lado del representante de Fuerza Popular, Moíses Mamani, a quien, supuestamente, intentan comprar su voto para impedir la vacancia presidencial.

"Que se investigue y se les inhabilite por 10 años a esos congresistas. No pueden estar en funciones públicas quienes han tenido que ver en estas situaciones en las que se han estado vendiendo para votar contra la vacancia. Los congresistas que se han visto involucrados deben ser sancionados e inhabilitados por 10 años para no ejercer ningún tipo de cargo público", señaló Rosas en TV Perú.

De surgir la inhabilitación, los planes de Kenji Fujimori de postular a la presidencia quedarían estancados. Incluso, ni siquiera podría permanecer como parlamentario en el Hemiciclo.

PPK NO RECONOCE ERRORES



En torno a la renuncia de PPK, el legislador manifestó que no aceptará la dimisión ya que, desde su punto de vista, el ex presidente no ha reconocido sus errores.

"No ha habido un ánimo por reconocer los errores; ante esta situación cree que no se debe aceptar la renuncia. No hubo una autocrítica de su gestión", comentó Rosas.