Petrozzi: Denuncia de Yeni Vilcatoma se puede arreglar con una sincera disculpa

El congresista Francesco Petrozzi (Bancada Liberal), a quien la Comisión de Ética Parlamentaria decidió abrirle una indagación preliminar por una denuncia de la legisladora Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), aseguró que está dispuesto a ofrecer sus disculpas por calificarla como "la Gisela del siglo XXI".

“Aquí lo que toca es tener respeto por lo que decide una comisión del Congreso, tengo que respetar la decisión, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es irrelevante. En todo caso no es nada que no se pueda arreglar con una sincera y humilde disculpa que estoy dispuesto a dar”, afirmó a Canal N.

Petrozzi refirió que “la política está llena de declaraciones picantes y adjetivos que no tienen nada que ver con la ética”. Sin embargo, destacó que, si Yeni Vilcatoma se ha sentido ofendida, está dispuesto a disculparse.

“Si la persona en cuestión se ha ofendido, yo ya le ofrecí mis disculpas personales una vez y no tengo ningún problema en hacerlo por medios”, indicó.

Además, defendió que su presencia en el Congreso es “para legislar” y refirió que esta denuncia en Ética “mancha” su labor congresal.

“Yo vine aquí para legislar y me faltan dos años escasos. (...) Mi labor congresal, que he cuidado con tanto empeño se ve un poquito manchada por una denuncia en Ética, tengo mucha pena por eso”, manifestó Petrozzi.

Finalmente, el parlamentario consideró que no ha “hecho un daño irreparable” y que no se debería discutir “por cosas que no merecen ser discutidas.

Como se recuerda, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió por mayoría abrir una indagación preliminar al congresista Francesco Petrozzi por unahttps://peru21.pe/noticias/yeni-vilcatoma denuncia de la parlamentaria y tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma.

La legisladora de Fuerza Popular denunció a Petrozzi por los cuestionamientos que hizo a "Sin corrupción", su programa en el canal del Congreso, y por decir que era "la Gisela del siglo XXI".