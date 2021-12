Trabajadores serían presionados por Hugo Chávez Arévalo, Gerente General de Petroperú, para desaparecer pruebas, sobre la millonaria compra de biodiésel. Por ello, Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, en Perú21TV, pidió que el Ministerio Público dicte “medida de coerción” contra el funcionario designado en ese cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo, tras “afán de destruir pruebas”. El abogado penalista, también alertó que “existe una pieza clave” que cierra el círculo en el Caso Petroperú, se trata de Gregorio Sáenz Moya.

¿Quién es Gregorio Sáenz Moya?

Es trabajador de Petroperú, ingresó en noviembre de este año, no es un funcionario de carrera, y esa es la pieza que faltaba en el rompecabezas, ¿por qué ingresa después de la adjudicación?, quizás fue un premio. Se conoce que Samir Abudayeh, dijo Gregorio Sáenz lo acompaño como miembro de la Junta Nacional de Palmicultores y este gremio lo desmintió. Sería grave que Sáenz Moya trabaje en logística, ¿Qué hacía allí?, junto al comprador y vendedor reunidos antes de concurso público.

A la luz de los hechos, ¿Le parece correcta la actuación de la Fiscalía?

La Fiscalía tiene las posibilidades de pedir mandatos de detención, se tendría los elementos suficientes para pedir una medida de coerción, es una pena bastante grave, existe suficiente material probatorio como para figurar delito, y sumado ahora que podría haber obstaculización de la justicia mediante la desaparición de pruebas. No sabemos que mas se pudieron llevar a sus casas los testigos, o que pueden estar hablando entre sí, o si existe coacción para comprar o guardar silencios.

¿Detención para quién?

A quien tiene el control de los documentos en este momento, que es investigado en Petroperú, en este caso el Gerente General, la Fiscalía tiene razones suficientes para decir que aquí existe fundadas razones de desaparición de pruebas ,tenemos testimonios, ayer vimos cómo han tratado de huir por el sótano, en un espectáculo realmente penoso,

Perú21, ha informado que existen-según testigos- órdenes de desaparecer documentos. ¿Se refiere a estos testimonios?

Peru21, ha ido más allá, yo he recibido llamadas, de personas que tiene vinculación directa o que son trabajadores de Petroperú; se han comunicado indicando que existen presiones e indicaciones para que se destruyan documentos y se soslaye información ,para destruir los cuadernos de visita, que seria un prueba indubitable de quienes ingresaron a esa entidad, ya que medios de prensa publicaron por capturas de pantalla, el ingreso de López al edificio de Petroperú, esa sería la inquietud y el temor que existe adentro, un afán de destruir pruebas

Eduardo Herrera sobre Caso Petroperú: Ministerio Público debe pedir detención

¿Quién daría estas indicaciones?

Lo que me dicen es que es el Gerente General, es algo que no puedo corroborar, son los testimonios de quienes me llamaron y expresaron esa preocupación. Hay mucho temor ya que no sólo está en juego su trabajo sino su seguridad personal. Tenemos conocimiento que al interior de Petroperú están haciendo acciones para desaparecer pruebas, estas personas hacen una evaluación de costo beneficio, y saben que el delito de encubrimiento tiene una pena muy baja, y les conviene destruir pruebas.

Petroperú anuló el contrato de biodiésel por “que no hubo un notario”. ¿Cuál es su opinión?

Es un pretexto para tratar de calmar las aguas turbulentas en la cual se encuentra el caso, buscaron el punto y la coma para anularlo, no por que existe un escándalo sino por una cuestión eminentemente formal. Temo que esta anulación logre que todo se tranquilice y no escale más, al contrario, este es un elemento muy importante para evidenciar que estamos cerca de un caso muy potente.

¿De estos escándalos que lindan con la corrupción, que es lo que le preocupa más?

El silencio del presidente de la República le hace mucho daño a la institución de la presidencia; con todo el derecho del mundo se fue a Cajamarca pero vulnerando normas de su propio Gobierno, ando la impresión que corre por la puerta falsa y botando barro a otros funcionarios de menor jerarquía, la navidad no es motivo para que una persona que merece sanciones por corrupción quede impune.

