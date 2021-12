Equipos de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría Anticorrupción cayeron sorpresivamente ayer en las oficinas de Petroperú debido a la alerta que les llegó desde la misma entidad. El gerente general, Hugo Chávez Arévalo, ordenó desaparecer documentación que lo compromete con la licitación irregular por US$74 millones en favor de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO), del empresario Samir Abudayeh.

Cuatro funcionarios, según las fuentes consultadas por Perú21, se acercaron ayer al despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova, a cargo del caso, para denunciar las inescrupulosas decisiones que estaría adoptando Chávez tras revelarse que mantuvo reuniones con el presidente Pedro Castillo, Abudayeh y la lobista Karelim López, antes de la referida adjudicación, concretada el 11 de noviembre.

Por la gravedad de la denuncia es que representantes de las tres entidades públicas acudieron a la sede de la empresa estatal ubicada en San Isidro, a fin de exigir y asegurar la entrega de información. Este diario conoció que la Fiscalía lacró oficinas ubicadas en el piso 16, entre ellas la de la Gerencia de Distribución, porque desde la entidad “no quisieron abrir las puertas” de los despachos.

De acuerdo a las fuentes, el gerente –que ha sido designado en ese cargo durante el gobierno de Castillo– habría dispuesto que se desaparezcan los cuadernos de visita, registros con los que se pudo corroborar el ingreso de López al edificio de la empresa estatal el 3 de noviembre.

Los testigos, de acuerdo a fuentes, también precisaron que Chávez Arévalo ordenó que se “pasee” a las autoridades de justicia, que desde el último martes han acudido a las instalaciones de Petroperú para recabar documentación sin conseguir su cometido.

Esta versión ha quedado corroborada con las declaraciones que brindó ayer Luis Flores, subgerente de la Contraloría, quien hizo una pausa en las diligencias para comunicar que la entidad se está negando a entregar los archivos que se le requieren.

“Desde el primer día no nos facilitan información, están siendo poco colaborativos; ante la falta de entrega de información, se ha coordinado con la Fiscalía y la Procuraduría (...) pero tenemos bastantes limitaciones”, declaró.

Flores indicó que se busca toda evidencia sobre la compra de biodiésel, el combustible del que es proveedor la empresa HPO.

El escándalo ha comprometido al mandatario Castillo, quien se ha mantenido en silencio pero ha bloqueado las labores de la Fiscalía al impedir que accedan al despacho presidencial en Palacio de Gobierno hasta en dos ocasiones.

Su abogado Eduardo Pachas interpuso una queja funcional ante Control Interno del Ministerio Público contra la fiscal Norah Córdova y sus adjuntos Luis Medina y Reynaldo Mina.

Pachas alega que Córdova compartió publicaciones en su Facebook personal contra su patrocinado que la descalificarían para continuar en el caso, a pesar de que la magistrada no investiga a Castillo; esa es tarea de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

La fiscal, no obstante, aclaró ayer que su exclusión de las pesquisas no procedería porque no ha incluido al jefe de Estado.

ANULARON CONTRATO

Anoche, cuatro días después del destape del dominical Panorama, Petroperú comunicó que anuló el contrato para la adquisición de biodiésel, a pesar de que desde un principio negó irregularidades. Incluso, la empresa estatal se excusó alegando que venían contratando con HPO desde hace más de tres años.

La entidad informó que se tomó esta decisión al advertir que el proceso de compra “no contó con presencia de notario público en la recepción de propuestas”. Es decir, la entidad reconoció que hubo irregularidades en la licitación.

TENGA EN CUENTA:

-Perú21 buscó los descargos de Hugo Chávez Arévalo con el área de prensa de Petroperú ante la denuncia de los testigos protegidos. Sin embargo, no hubo respuesta a las consultas.

-A través de un comunicado, Petroperú rechazó que no haya colaborado con las autoridades de justicia en los últimos días. No obstante, las evidencias demuestran lo contrario.

