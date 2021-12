La fiscal anticorrupción Norah Córdova abrió investigación preliminar por ocho meses contra la lobista Karelim López, el gerente general de PetroPerú Hugo Chávez Arévalo y el empresario Samir Abudayeh por presunto favorecimiento a la compañía Heaven Petroleum, días después de registrarse reuniones en Palacio de Gobierno con el mandatario Pedro Castillo.

Un equipo de fiscales arribó este lunes a Casa de Pizarro para recoger documentación y videos de las cámaras de seguridad. Otro grupo se encuentra en la sede de PetroPerú para realizar similares actividades.

De acuerdo al dominical Panorama, Castillo recibió el pasado 18 de octubre de 2021 en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum; y a Karelim López.

El 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones. Según el ejecutivo de Petroperú, el registro de visitas es una “coincidencia infeliz”.

“Declaro enfácticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en diálogo con el programa Punto Final.

Sobre Heaven Petroleum, la autoridad manifestó que es un proveedor recurrente de Petroperú, que trabaja con ellos desde hace tres años.

“Hace tres años es proveedor del Estado. Yo conozco a la empresa, pero no conozco al propietario o gerente general porque no es mi función conocerlo”, sostuvo.

En su disposición, la fiscal Córdova también anuncia que pondrá en conocimiento este caso a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que tome acciones contra el mandatario Castillo “de acuerdo a sus atribuciones”. De acuerdo a la investidura presidencial, solo Ávalos podría investigar al jefe de Estado.