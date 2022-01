Un secreto a voces se confirmó ayer. Hugo Chávez, quien fue designado como gerente general de Petroperú en octubre del año pasado, goza de una protección especial de parte del presidente Pedro Castillo, quien desarmó el directorio de la petrolera a fines del año pasado para nombrar a nuevos funcionarios allegados a su gobierno.

Un reportaje de Panorama reveló audios en los que el mismo Chávez, quien está envuelto en una investigación por licitaciones con presuntas irregularidades en Petroperú, asegura al personal de su empresa que “no lo van a sacar del cargo”.

“Yo me voy al día siguiente de que se vaya el presidente de este país. Gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de los dos ministros: el de Energía y Minas y el ministro de Economía”, se jactó.

Por ello, agregó que no tienen en mente renunciar al cargo pese a las investigaciones de la Fiscalía y de la Contraloría, y aseveró que “no me van a sacar de acá”.

“Vamos a continuar igualito a lo que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo los cambios organizativos; vamos a hacer los acuerdos con nuestros principales aliados”, advirtió. ¿Se habrá a referido a dar contratos a dedo?

Favorecimiento a HPo

El 18 de octubre del año pasado, Pedro Castillo recibió en Palacio de Gobierno –entre las 9:21 a.m. y las 11:10 a.m.– a la lobista Karelim López; al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh; al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez; y a Grogorio Sáenz, quien, como reveló Perú21, luego terminaría siendo contratado en la empresa estatal.

Al inicio se desconocía la cercanía entre Chávez y López, sin embargo, esta última había pisado las oficinas de Petroperu al menos unas seis veces desde que asumió la gerencia general. Dos semanas después de la reunión en Palacio, la empresa de Abudayeh ganó una licitación con Petroperú, por US$74 millones. En ese momento se iniciaron las sospechas sobre un favorecimiento a HPO, que terminaron en la anulación del contrato por la presión pública.

Asimismo, Panorama dio cuenta de correos electrónicos internos que detallan paso a paso cómo funcionarios de Petroperú habrían direccionado el proceso de licitación a favor de HPO.

Tenga en cuenta

“ Vamos a seguir haciendo cambios organizativos ”, advierte Chávez en otro audio.

”, advierte Chávez en otro audio. En los correos revelados, el gerente de Suministro de Petroperú, Muslaim Abusada, ordenó cancelar el proceso de compra de biodiésel a pocas horas de haberse lanzado la convocatoria a nivel internacional y local.