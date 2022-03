El cuestionado exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, volvió a aparecer, esta vez para arremeter en contra del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham. El exfuncionario aseguró que su salida de la empresa petrolera se debió a la falta de apoyo del ministro.

La noche de ayer, en declaraciones a RPP Noticias, Chávez señaló que Graham “no conoce su trayectoria ni el trabajo que realizó en Petroperú”, sin embargo, decidió no darle su apoyo. Esto pese a los conocidos escándalos que rodearon su gestión, que involucran una irregular licitación de US$ 74 millones ganada por el empresario Samir Abudayeh.

“Yo salgo porque el ministro de Economía no apoya a Petroperú. Es que sabe lo que pasa, el señor no conoce lo que he hecho yo en la empresa. ¿Él sabe de gobierno corporativo, sabe de petróleo? Yo tengo más títulos académicos que él”, aseveró.

Luego añadió que si decidió dar un paso al costado en Petroperú, fue porque “ya no se sentía cómodo en el cargo”, pero dijo que hasta el último momento intentó que se respalde su gestión tras reunirse con los ministros de Estado. Indicó que le parecieron “torpes” las declaraciones del titular del MEF respecto de que no respaldaba al directorio de Petroperú.

A inicios del año, Panorama reveló un audio en el que se escucha al exgerente general de Petroperu indicando que tiene el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, así como de los entonces ministros de Economía, Pedro Francke; y de Energía y Minas, Eduardo González Toro.

“No voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Yo me voy al día siguiente que el presidente salga del país”, se escucha en la grabación.