Keiko Fujimori sabe que su padre, un anciano de casi 86 años, no puede postular. La ley se lo impide. Y también la Constitución. ¿O será que piensan cambiar las normas en el Congreso? Pese a los impedimentos, ella lo usa y lo lanza como candidato presidencial en una decisión tomada entre ellos, o por parte de ella.

Ni siquiera, por formalismo, esperaron a que esa decisión se tome en unas primarias. El objetivo no es otro que congregar a albertistas y keikistas alrededor del fundador.

Alberto Fujimori, en 2018, para justificar su indulto, dijo que estaba a punto de morirse. Ahora, pareciera que no estaba tan grave.

“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”. Con estas breves palabras en su cuenta de X, la lideresa del partido naranja dio a conocer ayer la ilegal postulación de su padre.

Hace apenas unos años, el patriarca de los Fujimori decía esto: “Quiero pedirles al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: ‘Por favor, no me maten; si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar; está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, señaló en 2018.

Entonces, es el interés del expresidente de participar en política, como aducen sus seguidores, o es el interés de Keiko Fujimori, que hasta ahora no ha sabido pasar de la segunda vuelta. ¿Hay un uso político del padre?

Para el constitucionalista Luciano López, el anuncio de la candidatura presidencial de Fujimori deja dudas de la veracidad del indulto, y dijo que este podría ser revocado, como pasó, en 2011, con el indulto de José Enrique Crousillat, a quien se le encontró haciendo compras en un centro comercial del balneario de Asia.

Según López, la presidenta Boluarte podría anular dicho indulto, como ocurrió en el caso Crousillat, que fue anulado por el extinto presidente Alan García.

IMPEDIMENTOS

Sobre la postulación presidencial de Fujimori, López aseguró que el artículo 107, inciso “j”, de la Ley Orgánica Electoral impide al indultado expresidente candidatear a la Presidencia. Esto porque establece una prohibición a los condenados por delitos de corrupción, como es su caso, y porque, además, no ha pagado su reparación civil de más de 57 millones de soles (inciso “h” del mismo artículo).

Lo que dice la Ley Orgánica Electoral y la Constitución.

“No olvidemos que el señor Alberto Fujimori sufrió condenas de corrupción; es más, aceptadas por él. Una de ellas es el mal llamado pago de la CTS a Vladimiro Montesinos (el exasesor de Inteligencia), por 15 millones de dólares”, explicó López.

Por su parte, los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Ernesto Blume coincidieron en que el indulto no le quita a Fujimori su condición de condenado, porque no ha sido amnistiado, y debe la reparación civil.

Según Quiroga, el artículo 33 de la Constitución es claro porque a Fujimori se le suspenden sus derechos de postulación política por tener vigentes sus sentencias.

“El artículo 33 de la Constitución suspende la ciudadanía a todos los que tienen una sentencia condenatoria vigente, y el artículo 107 impide a las personas condenadas postular a la Presidencia, más aún sin son deudores de reparaciones civiles”, concluyó Quiroga.

JUICIO

Mientras tanto, después de cuatro días de haberse realizado la tercera audiencia del caso cocteles, hoy se realizará la cuarta sesión, desde las diez de la mañana. En esta oportunidad, Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentará los alegatos de su defensa.

SABÍA QUE

-“Me parece incongruente que se le indulte a un ciudadano (Fujimori), y luego está postulando a la Presidencia”, dijo el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

-Para Blume, “el indulto es el perdón del resto de la pena que se encuentra pendiente. Y, por lo tanto, libera de cumplir esa parte, la pena pendiente, pero no convierte a ese condenado en inocente ni borra sus antecedentes ni constituye una rehabilitación plena que lo habilite a postular”.

-Cuando comience la campaña, dijo Blume, la autoridad electoral podrá rechazar o admitir la candidatura de Fujimori.

OPINIÓN

Aníbal Quiroga: “No puede postular”

“Me ratifico plenamente en que no puede postular. Y lo mismo ha declarado el doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Como ya se dijo, Fujimori es un condenado, y su condena está vigente: no ha sido revocada o anulada.

Tiene la obligación de pagar la reparación civil. Y genera antecedentes penales. Tampoco ha sido rehabilitado por nadie. Lo único que tiene, por mandato constitucional, es el relevo de la ejecución de una parte de la pena. Es decir, por una decisión presidencial, que está prevista en la Constitución, está exonerado de estar en la cárcel en este momento. Pero si no tuviera esa excepción presidencial (el indulto), ahorita estaría en la cárcel. Es un contrasentido político haber pedido el indulto humanitario porque supuestamente se estaba muriendo, y ahora entrar a una carrera presidencial.

Lo que está haciendo Alberto Fujimori y el fujimorismo le hace mucho daño a la política peruana actual”.

