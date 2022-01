Herrera Descalzi: “Salaverry de lejos no califica para el cargo”

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas (Minem), en diálogo con Perú21.TV, dio alcances de los “requerimientos para ser presidente de Perupetro” estipulados en los estatutos de la Empresa Estatal de Derecho Privado, que, en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, para la cual Daniel Salaverry “no califica”.

¿Cómo toma la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro?

Me parece una designación política. No cumple de lejos con los requerimientos para ser presidente de una empresa privada como Perupetro. No califica. El Estatuto de Perupetro estipula que para ser miembro del directorio se requiere contar con reconocida –es decir aceptada por alguien– capacidad técnica en la materia a desempeñar, en este caso es hidrocarburos. Es decir, debe ser un experto.

Salaverry tiene estudios en Arquitectura. ¿Por qué necesariamente debería ser un experto en la materia?

Porque se encarga de entregar concesiones y de negociaciones de contratos petroleros, para eso hay que ser un experto. Perupetro llama a inversionistas, presidentes o gerentes que conocen de hidrocarburos, para que empresas de grandes capitales inviertan en el Perú. En estas reuniones, que son en inglés –porque ese es el nivel de exigencia internacional que se tiene– los inversionistas, piden hablar con la más alta autoridad de Perupetro, y asumen que es una persona que conoce sobre el tema; hasta ahora el Perú estuvo bien representado. La pregunta es, ¿podremos seguir así?

El exministro de Energía y Minas mostró su preocupación ante la “designación política” de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro, entidad que sería la encargada de renegociar los contratos de Camisea.

¿Salaverry tendría la tarea en Perupetro de renegociar Camisea?

Si se tendría que renegociar el contrato de Camisea, es con Perupetro. Pero hay otras particularidades: Perupetro, así como puede concursar lotes, tiene la potestad de negociarlos directamente, y en esas negociaciones se fijan regalías y acuerdos económicos. ¿Cómo negociaría si no entiende el contrato, las cláusulas y las condiciones? Fíjese de lo que estamos hablando.

¿Salaverry está en la capacidad de entender esos contratos?

No dudo de su capacidad intelectual, pero se requiere de conocimiento en hidrocarburos. Esto no se gana de la noche a la mañana.