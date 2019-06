Peruanos por el Kambio impulsará fórmula multipartidaria para próxima Mesa Directiva

El portavoz principal de Peruanos por el Kambio , Jorge Meléndez , aseguró este domingo que su bancada tiene la intención de apoyar una fórmula multipartidaria para la próxima Mesa Directiva del Congreso.

Consideró que una fórmula multipartidaria permitirá una mayor representación de las minorías en el Congreso.

“Tenemos ver a quién apoyamos, aunque personalmente, me inclino en apoyar una mesa partidaria tal como fue la posición del año pasado y creemos que debemos continuar en esa misma línea”, sostuvo Meléndez en diálogo con la Agencia Andina.

El parlamentario indicó que la idea de su agrupación es trabajar junto con las minorías del Congreso y con los no agrupados, que no están representados en la Mesa Directiva y no tienen oportunidades.

En ese sentido, dijo esperar que al interior de la bancada fujimorista se pueda "apelar al sentido común" para que esta brinde un voto a las minorías para que entre una Mesa Directiva con "nuevos aires y rostros".

"Lo que queremos es recuperar la confianza y mejorar la imagen del Congreso", remarcó.

Finalmente, el legislador precisó que en Peruanos por el Kambio han tomado la decisión de postergar la decisión sobre integrar una lista para la Mesa Directiva para julio. No obstante, aseveró que sí existe la intención de ser parte de alguna de las listas.