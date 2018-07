La situación del ex ministro Salvador Heresi dentro de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) es incierta. Luego de que IDL-Reporteros publicara un audio en el que se le escucha pidiendo un consejo al cuestionado juez supremo César Hinostroza , hecho que finalmente le costó el cargo, ahora enfrenta una eventual expulsión de su agrupación.

De acuerdo a fuentes de Perú21, el último viernes –en reunión de bancada en Palacio de Gobierno– se pidió evaluar la permanencia de Heresi en PpK ya que a su audio, se le suma la publicación de la Unidad de Investigación de El Comercio, que constató que entre el 18 de junio y el 7 de julio los familiares del oficialista utilizaron vehículos del Ministerio de Justicia (Minjus) para transportarse.

En principio, el ex titular del Minjus debería brindar su descargo este lunes o martes, pero la agrupación no tiene ninguna comunicación con él. Más aún, Heresi hoy debió asistir a la ceremonia de juramentación del nuevo ministro Vicente Zeballos que se llevó a cabo esta mañana pero brilló por su ausencia.

Otra tema sobre el cual Heresi debe responder es la investigación que la Fiscalía de Lavado de Activos le sigue a su hermano Carlos y a su esposa por el Caso Panama Papers, ya que ambos figuran como accionistas y beneficiaros de dos empresas offshore que operaron durante los años en que el oficialista era alcalde del distrito de San Miguel.

Perú21 intentó comunicarse con el ex ministro Heresi, pero no tuvo éxito. De ser expulsado de la bancada se convertirá en un congresista no agrupado.