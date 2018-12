Cinco personas que figuran como aportantes de la campaña de PpK de 2016 niegan haber entregado dinero

Cinco ciudadanos que fueron registrados como aportantes de la campaña de Peruanos por el Kambio (PpK) del 2016 negaron haber hecho algún tipo de aporte económico. La suma de sus supuestas contribuciones asciende a S/161 mil 647.

El diario El Comercio informó que Juan Estela y Nalvarte, economista, figura ante la ONPE con un aporte de S/ 20 mil registrado el 23 de marzo del 2016. Si bien reconoció haber sido parte de la campaña de PpK, precisó también que se retiró antes de cumplir un mes.

"Le confieso que no he aportado (dinero). Probablemente han utilizado mi DNI, pero no he aportado", señaló Estela y Nalvarte.

Otra persona registrada como aportante es Lizandro Ramón Artica con un aporte de 15 mil soles. Al igual que en el primer caso, negó haber hecho esta donación. "Jamás aporté. Me siento una vez más decepcionado de nuestros partidos políticos", refirió al diario El Comercio.

El tercer caso es el de Giancarlo Santiago Enrico Castro a quien se le atribuye la entrega de tres aportes en dólares equivalentes a S/ 81,647 el 26 de abril del 2016. Él negó el hecho al igual que Alberto Romeo Napurí Gonzales con la supuesta donación de S /25 mil.

El quinto caso reportado por El Comercio es el del empresario José Luis Pastor Frisancho por un valor de S/ 20 mil que habría entregado supuestamente el 7 de abril del 2016. En un correo electrónico, rechazó haber hecho este aporte económico.

Niegan malos manejos

El congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, negó haber tenido conocimiento de algún mal manejo de los fondos de la campaña de 2016 y aseguró que solo participó en la misma hasta enero de ese año. "Luego, me relevó el actual presidente Vizcarra, quien la dirigió con los resultados positivos que se conocen", comentó.

El presidente Martín Vizcarra, a su turno, negó haber tenido conocimiento de algún tema económico. "Todos los que estuvieron en esa época lo pueden corroborar. El tesorero era el señor (José) Labán y el administrador, el ex ministro de trabajo Alfonso Grados", explicó a través de la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno.

Grados y Labán también rechazaron haber administrado fondos de la campaña de PpK y expresaron su interés en que el caso sea investigado.

En representación del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, su abogado César Nakazaki aseguró que han contratado a peritos para hacer un recuento de los aportes que se utilizaron en la campaña del 2016. "Habrá que revisar cada caso", manifestó ante los testimonios de los presuntos aportantes.