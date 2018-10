Perú21TV | Ricardo Valdés: "Muñoz tiene la propuesta más centrada y realista"

Ex viceministro del Interior Ricardo Valdés , se presentó en el programa ‘Cómo es la nuez’ del periodista Mijael Garrido Lecca para analizar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de la Municipalidad de Lima.

Valdés se centró en desglosar las propuestas de seguridad ciudadana de las tres principales candidaturas que van arriba en los sondeos: Jorge Muñoz (Acción Popular), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

“Todos los candidatos han hablado de inversión en tecnología, de capacitación de serenos y de patrullaje; aunque este último es segmentado por distrito, las tres son propuestas viables y sensatas”.

El ex viceministro del interior reiteró que el problema es cuando proponen cosas que no les competen como la creación de mega estaciones en todos los conos de la ciudad, propuesta que realizó Urresti. “Esto no es viable, es de alguien que ha sido ministro del Interior y piensa que va a darle continuidad; esta vendiendo gato por liebre” señaló.

Asimismo agregó que sugerir poner una policía en cada esquina donde hay transporte público no solo es “absurdo pero fuera de su competencia”. Respecto al uso de armas no letales, Valdés comentó que habría que cambiar la ley para permitir que serenos porten armas no letales.

Por otro lado resaltó que Jorge Muñoz tiene la “mejor propuesta, la más centrada y realista”, ya que el candidato de Acción Popular tiene la razón al decir que la función de la municipalidad es la prevención. Asimismo indicó que es el candidato con más experiencia teniendo ocho años como alcalde de Miraflores. “Yo he presenciado las reuniones semanales de seguridad ciudadana donde participan DEPINCRI (Departamento de Investigación Criminal), fiscales, el Ministerio Público, los subprefectos”.

Valdés también recalcó que, a su parecer, Muñoz “es el único que ha puesto sobre la mesa la importancia de los comités de seguridad ciudadana, los otros candidatos se han olvidado”. Aunque ha habido “un tema de lenguaje”, el ex viceministro resaltó que la propuesta del candidato de Acción Popular es la “más sólida y la que transmite la experiencia que tiene”.

Sobre los demás candidatos señaló que las propuestas de Urresti son “inviables” y las de Reggiardo son “tremendamente vagas ya que no habla del presupuesto ni como va a poner en marcha sus planes”.