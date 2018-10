Perú21TV | Alejandro Aguinaga: “Ana Hertz y Pierre Figari siempre han vivido del martirologio"

Alejandro Aguinaga, el médico del ex presidente Alberto Fujimori , se presentó en el programa ‘Cómo es la nuez’ de Mijael Garrido Lecca para dar sus descargos respecto a la anulación del indulto a Alberto Fujimori.

Aguinaga reiteró que la decisión del juez ha sido una “sorpresa” ya que la “resolución se contrapone con una resolución presidencial con fundamento en la Constitución del Perú”. Además agregó que siempre se buscó “distorsionar el indulto humanitario de Fujimori que tiene un sustento muy sólido en la parte médica”.

“Es innegable que Alberto Fujimori tiene fibración auricular parocística, una patología severa al corazón que lo ha puesto al borde de la muerte en tres oportunidades; es también innegable que ha sido operado seis veces de cáncer en la lengua, o estamos jugando en ese sentido?”, indicó.

Asimismo, señaló que el juez indica que la distancia de desplazamiento entre la clínica y la cárcel o la casa de Fujimori es la misma por lo que en una eventual emergencia no habría diferencia. Sin embargo, Aguinaga reitera que no puedes comparar distancia con un “estado óptimo del ser humano, que es la libertad”.

Por otro lado, con respecto a la dualidad que se vio cuando se dio el indulto, entre Kenji Fujimori y la bancada de Fuerza Popular, el médico comentó que “la dualidad de comportamiento no guarda el mínimo de relación con principios que se deben de tener, entonces todo ello termina por socavar de un lado la credibilidad, y por otro lado el posicionamiento que se pueda tener como político, por eso los han arrasado”. Además indicó que él no les cree. “Yo no creo en los oportunismos, yo creo en los principios” concluyó.

Finalmente, sobre Pierre Figari y Ana Hertz, Aguinaga resaltó que ambos “siempre han vivido del martirologio, usted cree que si Alberto Fujimori estuviera en buena salud permitiría que esta gente que no tiene oficio ni beneficio conduzcan un partido?”.