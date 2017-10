Finalmente habló. Bienvenido Ramírez se defendió y negó que su viaje a Argentina haya sido solo por asistir al Perú vs. Argentina. El congresista de Fuerza Popular aseveró que su viaje fue por motivos familiares y no solo para asistir al partido.

Ramírez faltó al Congreso del 4 al 9 de octubre debido a una licencia que se le otorgó para viajar al país sudamericano. Sin embargo, se le criticó por haber tomado ese tiempo para asistir al encuentro de la bicolor y la albiceleste.

“Yo soy una persona tan común como cualquiera de ustedes. Tengo familia y este viaje lo tenía programado hace mucho tiempo. Tengo familiares directos en la república Argentina... Coincidió con el partido”, explicó a RPP.

“Llegué a Buenos Aires, me reuní con mis hermanos y me invitaron para ir a la cancha para ver el partido como cualquier otro ciudadano común. Pedí licencia, le vuelvo a repetir, para visitar a mis familiares directos que tengo en Buenos Aires”, añadió.

“Si yo me hubiera ido exclusivamente a ver el partido, hubiese ido a ver el partido y me hubiera regresado. Yo me quedé en Buenos Aires a compartir con mi familia, a los cuales yo visito después de ya un año”, finalizó.