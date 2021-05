Con la colaboración de Junior Meza desde Huancayo.

El otro aeropuerto propio para Junín es una promesa de campaña de Vladimir Cerrón que se arrastra desde hace una década, cuestionada por varias autoridades y que incluso tiene en su haber la vida de una persona. Ahora, ante un posible gobierno de Perú Libre al frente del Ejecutivo, el proyecto tiene muchas posibilidades de ejecutarse al caballazo, como lo quiere Cerrón.

En esta última etapa ha entrado a tallar el abogado Julián Palacín, uno de los nuevos miembros del equipo técnico del candidato Pedro Castillo. Palacín ha planteado que, de llegar Perú Libre al poder, se insista con la construcción de la obra.

Desde 2011, Cerrón busca materializar este proyecto, en un primer momento denominado Aeropuerto Internacional de la Región Junín. Su gestión lo presentó en aquel año, pero poco después fue rechazado por el Gobierno Central al considerarse que algo de tal magnitud correspondía ejecutar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A inicios de 2012 se insistió nuevamente, aunque bajo la denominación de Aeropuerto Regional de Junín. Sin embargo, volvió a descartarse por un detalle no menor: a unos 27 kilómetros de donde se pretendía construir la nueva pista de aterrizaje, en terrenos colindantes entre Orcotuna (Concepción) y Sicaya (Huancayo), se encuentra ya el aeropuerto de Jauja Francisco Carlé.

Desde la Dirección General Aeronáutica Civil, por ejemplo, se le remarcó a Cerrón que, si bien el tráfico de personas aumentó de 397 pasajeros en 2006 a 14,631 en 2011, ello “no justifica” la creación de un aeropuerto adicional con un costo estimado de S/828′000,000. Y se destacó la importancia de mejorar del aeropuerto que ya existe.

Director general de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, advirtió en marzo de 2012 a Vladimir Cerrón que el incremento del tráfico aéreo en Junín "no justifica" la construcción de un nuevo aeropuerto en Orcotuna. Lo conmina a modernizar y equipar el de Jauja. (Fuente: Perú21)

“Al final, con un nombre u otro, el aeropuerto internacional será una realidad”, dijo Cerrón al anunciar que, ante la negativa del MTC, se cambiaría el término a aeródromo regional.

En agosto de ese año se registraron violentas protestas en contra de su construcción, las mismas que provocaron la muerte de un hombre de 36 años y más de 40 heridos.

El cadáver de Álex Gonzáles es llevado en hombros por la Carretera Central. (Foto: USI)

“Nos conviene tener un aeropuerto alterno al Jorge Chávez (…) el Estado no se debe dejar chantajear por un grupito que bloquea carreteras”, declaró Cerrón dos días antes. Para entonces, la región de Junín ya estaba dividida a causa de la obra.

BIENVENIDO EL PRIVADO

Pero el tema no quedó ahí. Para 2013, Cerrón declaró de interés regional la construcción del ahora denominado Gran Aeródromo Wanka, y aparece en escena un consorcio conformado por empresas que, luego se conocería, estaban vinculadas a Miguel Ángel Quispe Palomino, un personaje que había estado recluido por robo.

Esto fue advertido por el entonces consejero Gines Barrios, quien asegura haber sido hostilizado varias veces por su oposición al proyecto. A su juicio, el aeropuerto Francisco Carlé implica no solo un tema de identidad para Jauja, sino que, además, pertenece a su engranaje socioeconómico.

“Decir que vamos a poner un aeropuerto a 27 minutos (…) a mí me parece totalmente desleal, un postura antitécnica; no resultaba ni pertinente ni viable una iniciativa de esta naturaleza”, comentó a Perú21.

“En todo el periodo del ‘delirio aeródromo’ el Ministerio de Transportes se ha pronunciado respecto al despropósito que tenía el gobierno regional para impulsar un tema de infraestructura aeroportuaria en la región”, remarcó Gines Barrios.

Pese a todo, el Consejo Regional –de mayoría oficialista y clave desde el inicio en el despegue del aeropuerto– aprobó la adjudicación directa al Consorcio Aeródromo Regional Wanka, suscribiendo Cerrón el contrato en junio de 2014, que le permitía operar por 15 años. En una de las cláusulas se acuerda que el gobierno regional no autorizará la construcción de otro aeródromo a menos de 150 kilómetros.

Poco después la Contraloría advirtió la vulneración de la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas y que se hizo caso omiso a las observaciones del MEF. “Situación que afectó la transparencia y legalidad con las que deben regirse las actividades de la gestión pública”, indica el informe de la Contraloría. El contrato fue anulado.

EL LAVA JATO

El tema parecía haberse superado hasta el retorno de Cerrón en 2019 al Gobierno Regional. En marcha su segundo mandato, se volvió a poner sobre la mesa la construcción del aeropuerto, adjudicándose la buena pro para el estudio de preinversión por S/2′851,831.08 para la construcción del Aeródromo Regional Junín.

Pero este consorcio es liderado por HOB Consultores S.A., cuyo apoderado para el proyecto, William Gonzáles del Águila, se encuentra inmerso en una investigación preliminar por el caso Lava Jato por una obra vial en la que también está comprendida la brasileña Odebrecht.

La investigación preliminar por este caso debería de haber culminado el martes pasado, pero por la pandemia se extendieron los plazos y ahora la Fiscalía tiene para pronunciarse hasta la quincena de junio.

El actual consejero regional José Villazana califica el proyecto del aeródromo como “un capricho político” y apunta que “es un despilfarro de dinero”. “Por el tema de la rivalidad política con Jauja, él (Cerrón) está encaprichado a como dé lugar a tener su aeródromo ahí (en Orcotuna)”, remarcó.

Perú21 llegó ayer hasta los terrenos en Orcotuna, donde se pretende construir el aeródromo y comprobó que en el lugar existen hectáreas de cultivo de cebada y papa, e incluso una red hidroeléctrica.

También se acudió al Gobierno regional, cuya administración está en manos de Perú Libre, para conocer el estado de la obra. El subgerente de Estudios y Proyectos, Anthony Ávila Escalante, confirmó que al consorcio ya se le depositó el 30% del monto acordado y que se encuentran evaluando la segunda y tercera parte del perfil técnico.

“En todo caso, nosotros estamos dentro de los tiempos prudentes y también debemos recordar que por toda esta demora han sido aplicadas algunas penalidades salvaguardando los intereses del gobierno regional”, aseveró.

El factor Palacín...

El abogado Julián Palacín Fernández, expresidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), ha sido uno de los acérrimos defensores de la construcción del aeropuerto que buscaba impulsar la gestión de Vladimir Cerrón.

“Ambos aeropuertos son parte de un sueño a futuro para sacar adelante la región Junín; acá no tiene que haber divisiones”, refirió en agosto de 2019 en una ponencia organizada por Patronato Wanka, con el apoyo, justamente, del Gobierno Regional.

A favor del proyecto. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

Allí mencionó, por ejemplo, que, con un aeropuerto internacional, Junín “será del primer mundo” en 2065. “En esta región no habrá pobres, tendrá sus productos de exportación en los mercados internacionales a precio justo, y eso solo lo logrará el aeropuerto internacional de Junín”, aseveró.

Ahora, como parte de la segunda vuelta se sumó al equipo técnico de Perú Libre. En una reciente entrevista con El Comercio manifestó que, de llegar al poder, se debería culminar con el aeródromo Wanka, poniendo nuevamente el tema sobre la mesa. “Debemos construir el aeropuerto internacional de Wanka, en Junín, para que los 500 mil agricultores del centro puedan convertirse en agroexportadores y mejorar sus condiciones socioeconómicas de vida”, dijo.

Consultado por el caso de Quispe Palomino, Palacín aseguró que en aquella época “no conocía” a nadie del gobierno regional. “En el año 2019 me buscan y me consideran porque yo ya había dado expresiones públicas de simpatía por este proyecto. El gobierno regional de Junín me ofreció trabajar por un honorario y yo les dije que no (...) entonces, me invitaron a una conferencia magistral”, relató.

Punto de vista:

Nidia Vílchez: “Contraloría debería intervenir”

“En mayo de 2011 declaramos, a través de un decreto supremo (DS 020-2011-MTC), la necesidad pública e interés nacional respecto a la modernización, equipamiento e internacionalización del aeropuerto de Jauja en Junín, para lo cual dejamos un presupuesto de unos S/65 millones. Pero ese mismo año Vladimir Cerrón inicia su gestión como gobernador regional y de mutuo propio plantea la construcción de un aeropuerto en Orcotuna (Concepción-Junín). El presupuesto para Jauja se hizo humo y se priorizó lo que es un proyecto personal, cuando no es facultad de los gobiernos regionales autorizar la construcción de aeropuertos”.

Nidia Vílchez fue congresista durante el periodo parlamentario 2006-2011 así como fue ministra de la Mujer y de Vivienda. (Foto: GEC)

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas ya han archivado su propuesta. Sin embargo, insiste volviendo a contratar una consultoría para ello desde el Gobierno Regional de Junín. De continuar, la Contraloría debería intervenir, pues se estaría destinando recursos públicos para obras o proyectos que no son competencia de los gobiernos regionales, incurriendo en un delito penal, malversación de fondos”.

