El recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, además de ser públicamente conocido por su pasado guerrillero, fundador del Ejército de Liberación Nacional Peruano (ELN), un grupo subversivo que opera actualmente en Colombia y Venezuela, y autodenominado izquierdista radical, también se ha pronunciado a favor de la amnistía a senderistas y emerretistas. Incluyendo al sanguinario cabecilla Abimael Guzmán.

En una entrevista a la Revista del Instituto de Defensa Legal (Ideele) en 2018 señaló lo siguiente: “Cuando digo no tiene perdón, lo digo en términos morales. Es un tema espinoso. En el Perú tenemos que empezar por decir la verdad. Yo defenderé siempre a la Comisión de la Verdad, pero fue la ‘comisión de la media verdad’, no por culpa de ellos sino por culpa del país que los condicionó. Tendría que haber un cambio real, y en ese ambiente sí se podría pensar en las amnistías para militares, senderistas, emerretistas, incluido (Abimael) Guzmán, pero para eso tendría que darse una revolución de nuevo estilo, una revolución cívica, moral. No soy un iluso, sé que estamos muy lejos de eso”.

En esa conversación, Béjar también dijo que tiene amigos que se unieron al MRTA y que entre “la izquierda democrática” y la “izquierda radical” él prefiere la última. Estas respuestas las dio Béjar en julio de 2018. Frente a estas evidencias, ¿qué significa para nuestro país tener un canciller con un pensamiento de esa naturaleza? ¿Cómo nos verán los diplomáticos y los ciudadanos de otros países?

DISCURSO PREOCUPANTE

El excanciller Eduardo Ferrero afirma que la imagen del Perú en el exterior en este contexto “no es la mejor”, sobre todo “cuando se designa como canciller a una persona que ha sido antes guerrillero”. “Yo creo que lo más adecuado habría sido nombrar a alguien que no haya sido guerrillero, pero en fin, ya está en el cargo y hay que esperar que actúe de manera conforme al interés nacional sin priorizar las ideologías, actuando de una manera autónoma, pragmática y adecuada con los lineamientos, sin la intención de ideologizar”, recomendó.

Sobre las declaraciones de Béjar en 2018, en que afirma que podría haber una reconciliación con terroristas, aseguró es “un peligro que eso haya dicho una persona de tan alto cargo como Béjar, especialmente mencionando a los cabecillas de esa época. Espero que no promueva eso”.

Por otra parte, acerca de la relación que el canciller y el premier deben tener dentro del gabinete, comentó que en este momento “era un tema complicado” puesto que el actual jefe de ministros está investigado por apología del terrorismo.

“El premier tiene mucha importancia porque es el coordinador, allí hay un tema complicado, porque ha sido muy criticado por la opinión pública por sus vinculaciones con el terrorismo. No ha sido el mejor candidato para ser presidente del Consejo de Ministros”, señaló Ferrero.

El experto añadió que “ha dado un discurso interesante (Héctor Béjar), genérico, basado en principios lógicos, pero hay que ver el contenido en la práctica del ejercicio de la política exterior” y que uno de los temas que más le preocupa es acerca de lo que piensa el nuevo canciller sobre Venezuela o Nicaragua.

“Ha sostenido que estará trabajando con países europeos, pero al mismo tiempo no ha dado su opinión sobre el gobierno de Maduro; por lo tanto, hay que saber la realidad de lo que piensa sobre estos gobiernos”, añadió.

Explicó que algo que le llamó la atención en este mismo discurso fue la mención de Javier Heraud, un exguerrillero peruano, poeta y compañero de Héctor Béjar, a quien citó mientras se pronunciaba ante la prensa.

Además, de cambiar lo dicho el día 2 de agosto, respecto a las relaciones con países de “derecha”, esto sería un error, especialmente si prioriza las relaciones con Cuba, Nicaragua o Venezuela. “Veremos qué pasa, pero yo no estoy de acuerdo con poner como prioridad las relaciones con esos países; el canciller debe ser extremadamente cauto y seguir lo que dijo hoy en su discurso”, agregó.

