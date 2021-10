Los cambios en el gabinete ministerial no le cayeron nada bien al dueño del partido Perú Libre (PL). Los congresistas fieles al condenado por corrupción Vladimir Cerrón y su ideario estatista se muestran –dicen ellos– decepcionados con la decisión del presidente Pedro Castillo de retirar al investigado Guido Bellido del premierato.

Tras la realización de una asamblea nacional extraordinaria, el partido emitió un comunicado en el que se anunció que la bancada no dará el voto de confianza al gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

Además, cuestionaron las designaciones de sus militantes Dina Boluarte (Midis) y Betssy Chavez (Trabajo) indicando que se trata de “actos estrictamente individualistas”, y también invocaron a los congresistas adictos a Cerrón a “recomponer su bancada propia, pues los congresistas afines a la Fenatep-Conare, quienes llegaron de la mano de Castillo, tienen un proyecto de partido propio”.

El que está pasando desapercibido es el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, también parlamentario de Perú Libre. Bermejo tiene a su asesor en temas cocaleros como ministro del Interior. Muchos pensarían que Luis Barranzuela responde a Vladimir Cerrón; sin embargo, si bien hay cierto respeto por el partido y una defensa judicial que se venía forjando, la agenda del flamante ministro está más ligada a la de Bermejo en el Vraem: la agenda cocalera.

De esta manera y de cara al debate sobre la confianza al nuevo gabinete, Perú Libre ha quedado fraccionado en dos alas: una fiel a Vladimir Cerrón, que califica al actual gabinete de “caviares”, y otra que apoya al presidente Castillo. Esta última ala también se subdivide en los congresistas del Frente Político Magisterial y otros invitados (ver infografía). Además, resalta el oportunismo del parlamentario Bermejo, quien dependiendo de la salida o no del titular del Interior, se inclinaría por una de las dos alas.

IRRECONCILIABLE

Al respecto, Silvana Robles, parlamentaria de PL, se refirió al comunicado del partido e indicó que, si sus colegas no se sienten cómodos con la línea partidaria, son libres de no seguir conformando la bancada.

“Si bien se tuvo una alianza primigenia con el magisterio en su momento para llevar al presidente Castillo a la Presidencia, al haber iniciado la conformación de un partido político propio, eso quiere decir que no se sienten cómodos dentro de una bancada que tiene una posición firme por la cual fue elegido”, manifestó a Perú21.

Para Robles, “se debe reestructurar la bancada, porque hay disidencias”. “Más que discrepancias, creo que son posiciones distintas a lo que viene ser la línea política de Perú Libre. Es necesaria esta recomposición”, agregó.

Advirtió que respaldar al gabinete Vásquez sería ir en contra del objetivo de lograr la nueva Constitución. “La premier ha manifestado que no es prioridad del gobierno la Asamblea Constituyente y que no está en la agenda. Eso deslinda mucho de la bandera que hemos alzado. No hacerlo sería considerado una traición. Perú Libre tiene la firme convicción de que ese es el camino del cambio que espera la población y no piensa traicionar a su electorado”, señaló.

Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre, indicó en un programa radial que el partido iniciará un procedimiento a Betssy Chavez y Dina Boluarte que podría terminar en la expulsión de ambas del partido del lápiz.

SE PLANTAN

Por su parte, el congresista Oscar Zea, quien pertenece al ala magisterial, señaló que el comunicado es una postura de un grupo de congresistas. “Mi punto de vista es claro; vamos a respaldar al gabinete y toda decisión que tome el presidente Castillo”, dijo. Además, indicó que el voto de confianza no se dará únicamente por parte de los legisladores ligados al magisterio.

“Estamos en un espacio democrático, donde se tienen que respetar los puntos de vista. Sin mencionar nombres, no solamente los congresistas maestros, sino también otros compañeros de Perú Libre, han manifestado que brindarán su apoyo al voto de confianza”, aseveró.

El ala cerronista de Perú Libre se suma a las bancadas de oposición que le pondrían luz roja a Mirtha Vásquez en el próximo pedido de confianza.

TENGA EN CUENTA:

-Edgar Tello, congresista de PL ligado a la Fenatep - Conare, dijo a este diario que las bases magisteriales se vienen reuniendo para emitir una respuesta.

-“Hay cierto individualismo de algunas colegas que actualmente tienen un ministerio”, cuestionó Silvana Robles, sobre las designaciones de Dina Boluarte y Betssy Chavez en el nuevo gabinete.