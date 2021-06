El caso de la organización criminal Los Dinámicos del Centro parece ser solo la punta del iceberg de un complejo sistema de corruptelas y tráfico de influencias en Junín. Y Arturo Cárdenas Tovar, hombre de confianza de Vladimir Cerrón y secretario de organización de Perú Libre, es una de las piezas importantes dentro de este rompecabezas.

Como parte de la investigación a la organización criminal que operaba entorno a la expedición de brevetes, la fiscal Bonnie Bautista realizó escuchas legales a una serie de personajes bajo sospecha. Arturo Cárdenas fue uno de ellos.

En unos audios obtenidos en exclusiva por Perú21, se evidencia cómo la mano derecha de Vladimir Cerrón exigía “aportes” a trabajadores del Gobierno Regional. Esos desembolsos, según se desprende de las conversaciones, dependían de los salarios que recibían los funcionarios.

En una llamada del 23 de noviembre del 2020, Arturo Cárdenas conversa con una mujer llamada Olinda. Le pregunta si ya “han dado su aporte” y le reclama, exigente, que “el mes pasado no ha dado nadie”.

Olinda se justifica y le dice que “todavía no han pagado a nadie”. “Mira, ahorita he consultado con Daniel, más seguro me dice entre viernes o sábado. Ahí tienen que aportar todos, no te preocupes”, agrega la mujer.

Cárdenas Tovar le increpa que les corresponde pagar dos meses y le pregunta por la razón por la que todavía no les han abonado. “Es que han fallado en sus informes, no han regularizado a tiempo, estaban ocupados”, responde.

Audio: Arturo Cárdenas

En el mismo audio, el secretario de organización de Perú Libre le menciona que pase la voz “para el día jueves en Lima”. El militante cerronista hacía referencia de esa manera a una protesta que se realizó el 26 de noviembre del 2020 en la puerta del Poder Judicial a favor de Vladimir Cerrón, la que encabezó justamente el Arturo Cárdenas.

El mismo 23 de noviembre, se registra otra llamada entre el hombre fuerte de Perú Libre con un hombre llamado Jefferson. Esta vez va directo al grano: “Oe, ¿está aportando o no la gente ahí?”.

Le responde que están viendo un aporte “pal doc, pal doc”. “No, no, está bien ese es un tema, ¿pero lo otro que estaban aportando?”, le cuestiona. Al final, ambos acuerdan que “nos vamos a poner al día”.

