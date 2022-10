Ocho dirigentes y excandidatos de Perú Libre abandonaron el partido de Vladimir Cerrón ante la falta de transparencia para la rendición de cuentas, el copamiento de personal no calificado en entidades estatales y “abusos” contra los militantes.

Se trata de un primer grupo de varios afiliados que abandonarían a la organización que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia del Perú. Así lo precisó el secretario distrital del partido para Villa El Salvador, Dember Cosi, quien es uno de los renunciantes.

“Hemos visto que no se han cumplido los debidos procesos al interior del partido, como la expulsión de algunos compañeros que no simpatizaban con algunos dirigentes (...) desde hace varios meses, la Asamblea Nacional de PL no tomaba en cuenta a los secretarios distritales ni regionales”, comentó a Perú21.

Agregó que también renunciaron los secretarios distritales Richard Anicama (Pucusana), Ninfa Alarcón (Lurín), Antonio Paucar (Pachacamac), América Purca (Punta Hermosa), Carmina Castillo (Villa María del Triunfo), Julio Valderrama (Chorrillos) y Hans Zavala (San Juan de Miraflores).

Cosi indicó que, en los próximos días, dirigentes de otros distritos de Lima también anunciarán su separación. “No están manejando bien las cosas, hay copamiento”, señaló.